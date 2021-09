Samsung The Frame (2021) : le prix du tableau QLED de 43 pouces chute de 200 €

En 2021, la gamme de TV QLED The Frame de Samsung a été réactualisée. Le modèle de 43 pouces bénéficie actuellement d'une belle réduction chez Boulanger, Darty et à la Fnac, où elle passe de 1 099 euros à 899 euros.

Leur design atypique, qui rappelle de véritables tableaux, avait déjà été très apprécié en 2020. En 2021, c’est encore le cas. Les TV QLED Samsung The Frame, qui ont été réactualisées cette année, continuent d’habiller les murs en toute élégance, tout en proposant une très bonne fiche technique. La marque propose plusieurs diagonales pour convenir au plus grand nombre, mais aujourd’hui, c’est l’écran de 43 pouces qui nous intéresse, puisqu’il profite d’une belle promotion de 200 euros en ce moment.

Ce qu’il faut retenir de la TV QLED Samsung The Frame

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 43 pouces

Compatible HDMI 2.1

Auparavant proposée à 1 099 euros, la TV QLED Samsung The Frame QE43LS03A est désormais affichée à 899 euros chez Boulanger, Darty et à la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la TV QLED Samsung The Frame QE43LS03A. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un téléviseur ou une œuvre d’art ?

Ceux et celles qui ne veulent pas avoir un banal écran de télévision ne bouderont pas leur plaisir devant les TV QLED de la gamme The Frame de Samsung. Comme ceux lancés en 2020, les modèles de 2021 ont là aussi été pensés pour les amateurs d’art, avec leur design épuré et leurs bordures qui rappellent celles d’un tableau. La TV QE43LS03A ne fait pas exception. Par ailleurs, elle pourra afficher une œuvre d’art au choix ou une photo personnelle dès qu’elle sera en veille. Mais pour économiser de l’énergie, l’écran s’éteindra lorsque personne ne sera dans la pièce grâce à un détecteur de mouvement.

Autrement, ce téléviseur dispose d’une fiche technique là aussi plus que satisfaisante. D’abord, sa dalle QLED de 43 pouces — une taille réduite idéale pour les petits intérieurs — supporte la définition 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas HDR10). Cette configuration assurera une très belle qualité d’affichage, notamment permise par le QLED et ses beaux contrastes. Ajoutez à cela l’intégration du processeur Quantum Processeur 4K, qui assurera la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Un modèle adapté pour le gaming

La TV The Frame QE43LS03A comporte un autre avantage : elle sera tout particulièrement adaptée aux joueurs et joueuses grâce à son port HDMI 2.1. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, FreeSync, utile pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, aussi appelé tearing. Un téléviseur idéal pour les PS5 et Xbox Series X, donc.

Enfin, cette TV tourne sous le système d’exploitation TizenOS, avec son lot d’applications incontournables. Elle est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Et si vous voulez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez le faire sans problème grâce à AirPlay 2.

Pour comparer la TV QLED Samsung The Frame

Si vous souhaitez découvrir la concurrence de la TV QLED Samsung The Frame, en particulier les TV qui présentent la même technologie d’affichage, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures TV QLED Samsung et TCL en 2021.