Samsung The Frame 43″ : plus de 340 € de réduction pour cette TV QLED atypique

La gamme Samsung The Frame propose des téléviseurs QLED 4K atypiques pour embellir votre intérieur. Le modèle 43 pouces de 2021 est aujourd'hui en promotion sur Amazon et passe de 1 099 euros à 753 euros environ grâce une réduction cumulée à une ODR.

Il est difficile de se différencier dans la marée des téléviseurs, mais le géant sud-coréen a trouvé un moyen de se démarquer de la concurrence en proposant un design proche des tableaux d’art. En effet, Samsung propose la gamme The Frame pour rendre véritablement le téléviseur comme un objet de décoration. Cette année la marque revient avec ces téléviseurs qui viennent habiller votre intérieur sans pour autant négliger la fiche technique. Le modèle 43 pouces se négocie aujourd’hui avec près de 350 euros de réduction, sur son prix d’origine.

La TV Samsung The Frame, c’est quoi ?

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 43 pouces

Des ports HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen de Samsung

Au lieu d’un prix barré à 1 099 euros, le TV Samsung The Frame QE43LS03A de 43 pouces est désormais à 885,88 euros sur Amazon. Toutefois, ce téléviseur en forme de tableau passe à 753 euros grâce à une ODR de 15 % valable jusqu’au 15 novembre 2021.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Samsung The Frame QE43LS03A. Le tableau se met à jour automatiquement.

Votre salon se transforme en galerie d’art avec ce TV

Le modèle QE43 2021 de Samsung, propose une diagonale de 43 pouces, soit 108 centimètres. Une petite dalle certes, mais qui trouvera sa place dans votre salon, grâce à son design. Avec sa gamme The Frame, Samsung rend votre téléviseur beaucoup moins banal, on retrouve un design épuré et élégant avec un cadre autour de l’écran rappelant celle d’un tableau et transforme ainsi votre salon en un musée. La particularité de cette gamme est qu’elle pourra affiche en plus une oeuvre d’art au choix ou si vous préférez, une photo personnelle dès que la TV sera en veille. La firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce avant d’économiser de l’énergie.

Outre le fait qu’il ne fera pas tache dans votre intérieur, ce TV dispose d’une fiche technique complète. L’écran QLED offre par ailleurs une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs, et même si ce n’est au niveau de l’OLED, c’est toujours mieux que du LCD. Ce modèle profite bien évidemment de la 4K Ultra HD et la compatibilité HDR10+ (mais pas HDR10) afin de fournir une belle finesse d’image. Ajoutez à cela l’intégration du processeur Quantum Processeur 4K, qui assurera la transformation et l’optimisation de l’ensemble des contenus en 4K UHD.

Après les amateurs d’art, cette TV est pensée aussi pour les joueurs

La TV The Frame QE43LS03A comporte un autre avantage : elle sera tout particulièrement adaptée aux joueurs grâce à son port HDMI 2.1. Ce dernier autorise l’affichage en 4K@120fps, et prend en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, et ALLM utiles pour combattre le phénomène de déchirure d’écran et pour vous permettre de bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux. Un téléviseur idéal pour votre PlayStation 5, Xbox Series X et votre PC.

Enfin, le système de Smart TV Tizen de Samsung propose plusieurs fonctionnalités bien pratiques. Vous pouvez diviser l’écran entre deux sources pour regarder un match de football et une vidéo YouTube en simultané, par exemple. On retrouve évidemment les classiques applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. La TV est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby. Si vous souhaitez diffuser du contenu directement depuis un appareil Apple, vous pourrez compter sur AirPlay 2.

