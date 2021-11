Le casque sans fil Beats Solo Pro est à moitié prix pour le Black Friday

Le format supra-aural n'est pas incompatible avec la réduction de bruit active. La preuve avec le casque Beats Solo Pro, qui s'affiche en plus à moitié prix sur Amazon. Son prix passe ainsi de 299 euros à 149 euros sur Amazon.

La réduction de bruit active concerne aussi les casques qui n’adoptent pas le traditionnel format circum-aural, plus efficace, il est vrai, pour l’isolation passive. Mais le casque sans fil Beats Solo Pro et son format supra-aural propose pourtant cette technologie qui permet de filtrer les bruits environnants. Et ce n’est pas le seul avantage qu’il propose. En voici un autre : son prix, qui chute de moitié à l’occasion du Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Beats Solo Pro

Une bonne réduction de bruit active

Un rendu sonore neutre

Une grosse autonomie de 40 heures

Habituellement affiché à 299,99 euros, le casque Beats Solo Pro est désormais disponible à 149 euros sur Amazon, soit le prix le plus bas constaté sur la plateforme pour ce produit.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le casque Beats Solo Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un design pour plaire au plus grand nombre

Le casque Beats Solo Pro adopte un design tout en rondeur, qui fera certainement consensus. Et comme dit précédemment, ce modèle propose donc un format supra-aural. Concrètement, les coussinets des écouteurs ne viennent pas faire le tour de l’oreille comme le fait le circum-aural, mais ils sont simplement posés sur le pavillon auriculaire.

Les autres casques dotés de la réduction de bruit active présentent, en majorité, un format circum-aural qui favorise en plus l’isolation passive, mais cette différence ne sera pas un point noir ici. Toutefois, le confort sur la durée sera moindre par rapport aux casques englobant complètement les oreilles, et la pression pourrait se faire ressentir sur le crâne au bout de quelques heures d’écoute. Tout dépendra bien sûr de la sensibilité de celui ou celle qui le porte.

Une réduction de bruit active efficace

Justement, en parlant de la réduction de bruit active, celle-ci sera bien maîtrisée par la marque. D’autant plus que l’entreprise Beats, rachetée par Apple en 2014, a déjà intégré cette technologie dans plusieurs de ses anciennes références. En parlant de la marque à la pomme, sachez que le casque embarque la puce Apple H1, ce qui facilitera grandement l’appairage automatique avec les produits Apple.

Au total, trois modes d’annulation du bruit seront disponibles sur le Beats Solo Pro : la suppression de bruit, la suppression désactivée pour n’avoir qu’une simple isolation passive, ou encore le mode transparence, qui permettra d’entendre les sons environnants grâce aux micros externes du casque. Un appui court sur le bouton situé sous l’écouteur gauche permettra de switcher entre les modes suppression de bruit et transparence. Globalement, cette réduction de bruit sera très efficace, et la filtration des bruits environnants complète.

Une qualité sonore équilibrée

Au niveau de l’audio, le casque délivre un son bien équilibré, avec des basses profondes, ainsi que des médiums et des aigus bien présents. La signature qui en résulte sera plutôt neutre, mais le Beats Solo Pro pourra ainsi convenir à tous et toutes. En revanche, on regrettera peut-être l’absence du Bluetooth multipoint pour pouvoir connecter plusieurs appareils. À noter également : le Beats Solo Pro est dénué de port jack, donc il ne pourra pas être branché en mode filaire. Dommage.

Enfin, l’un des principaux atouts du casque sans fil, c’est son autonomie. Elle peut en effet monter jusqu’à 22 h, avec soit l’annulation du bruit, soit le mode transparence. Sans ces fonctionnalités, la durée d’utilisation pourrait même grimper jusqu’à 40 h. Pour savoir quand le recharger, il faudra surveiller la petite LED qui se colorera en rouge. La charge se fera par l’intermédiaire du câble Lightning vers USB.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du casque Beats Solo Pro.

