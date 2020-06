Les AirPods deviennent beaucoup plus intelligents

Lors de la WWDC 2020, Apple a annoncé quelques nouveautés sur la partie logicielle des AirPods et des Powerbeats. Écouteurs et casques deviennent bien plus intelligent avec un changement automatique de source et une spatialisation du son.

La WWDC 2020 a été l’occasion pour Apple de présenter de nombreuses nouveautés, depuis iOS 14 à macOS Big Sur, en passant par watchOS 7 et bien sûr les nouveaux SoC Apple Silicon basés sur une architecture ARM. Mais dans ces cascades d’annonce, l’une d’elles était plus inattendue : les nouveautés concernant les AirPods.

Des AirPods plus intelligents

La partie logicielle des AirPods a été mise à jour. Cela concerne non seulement les AirPods 2 et AirPods Pro, mais aussi les Powerbeats, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro.

En se basant sur le compte iCloud, les écouteurs d’Apple et de Beats pourront désormais passer automatiquement d’une source à l’autre. Imaginons que vous écoutez un podcast sur votre iPhone, qu’il est terminé et que vous lancez une vidéo sur votre MacBook : le son sera directement redirigé vers vos écouteurs sans que vous ayez la moindre action à réaliser. Grâce à son écosystème, Apple a ainsi rendu totalement inutile la technologie multipoint de certains casques concurrents.

Une spatialisation audio

À cela, Apple a ajouté également une nouvelle « spatialisation audio ». Le principe n’est pas neuf : il s’agit de simuler du son 5.1 ou 7.1 avec un minimum de haut-parleurs pour profiter d’une meilleure immersion « surround ».

Là encore, Apple a rajouté une dose d’intelligence à l’ensemble avec un calibrage dynamique basé sur l’accéléromètre des écouteurs, mais aussi de l’appareil source pour éviter un décalage de la voix dans l’espace par rapport à l’image.

Regarde Apple TV à deux

Sur iPhone, les AirPods peuvent être couplés afin de diffuser la même source à deux paires d’écouteurs en simultané. Désormais, cette fonctionnalité s’invite également sur l’Apple TV. Vous pourrez désormais regarder un même programme TV avec vos écouteurs à plusieurs dans la même pièce.

Pour le moment, Apple n’a pas encore dévoilé la date de ces mises à jour logicielles.