Le prix de la TV 4K QLED The Frame 55″ de Samsung baisse de plus de 500 €

La gamme The Frame de Samsung propose des téléviseurs 4K et QLED qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à un tableau d'art. Les modèles de 2021 embarquent d'ailleurs toutes les technologies appréciées du moment, notamment avec du HDMI 2.1 autorisant la 4K à 120 Hz, et aujourd'hui la version en 55 pouces est à son meilleur prix : 969 euros au lieu de 1 499 euros.

Si vous voulez un téléviseur qui ne ressemble à aucun autre dans votre salon, Samsung a de quoi vous satisfaire avec ses gammes The Sero, The Serif et The Frame. Cette dernière va d’ailleurs être renouvelée en 2022 avec comme principal changement un revêtement antireflet, mais si vous voulez faire une bonne affaire aujourd’hui, c’est vers les modèles de l’année passée qu’il faut se diriger. En effet, la version en 55 pouces bénéficie actuellement de plus de 500 euros de réduction.

La Samsung The Frame 2021, c’est quoi ?

Une TV qui ressemble à un tableau d’art

Avec une dalle QLED 4K de 55 pouces

Et des ports HDMI 2.1 pour le gaming

Au lieu de 1 499 euros chez la majorité des e-commerçants français, la TV Samsung The Frame QE55LS03A de 2021 est aujourd’hui disponible en promotion à 969 euros sur le site de Rue du Commerce.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le TV Samsung The Frame QE55LS03A. Le tableau se met à jour automatiquement.

Comme un tableau à accrocher au mur

En utilisant un cadre en bois et en affichant des œuvres d’art lorsqu’il n’est pas utilisé, le téléviseur Samsung The Frame QE55LS03A 2021 réussit à allier esthétique et technologie avec brio. En l’accrochant au mur, vous aurez tout simplement l’impression de ne pas avoir de TV dans votre salon. Vous pouvez également le faire poser sur les deux pieds inclus, mais ce n’est clairement pas le même effet. L’Art Store propose des nombreux tableaux gratuits en passant du style classique au style contemporain, mais il est aussi possible d’afficher des photos personnelles via une clé USB ou l’application Smart Things. De plus, la firme sud-coréenne a même pensé à intégrer un détecteur de mouvement qui va permettre d’éteindre l’écran si personne ne se trouve dans la pièce afin d’économiser de l’énergie.

Une TV QLED aux normes de 2021 avant tout

Au-delà de l’esthétique et du plaisir à contempler du Picasso ou du Monet, la The Frame de 2021 en 55 pouces (soit environ 140 centimètres) est avant tout un téléviseur avec une fiche technique très complète. L’écran QLED offre une qualité d’images réaliste avec un large panel de couleurs et finement détaillée grâce à une définition 4K Ultra HD. Pour embellir le tout, on retrouve même des compatibilités avec le HDR10+ ou encore le Dolby Vision. Il faut aussi préciser que le Quantum Processeur 4K intégré permet d’optimiser l’ensemble des contenus en 4K pour une meilleure expérience visuelle. Côté son, les deux haut-parleurs sont convaincants, mais vous apprécierez encore plus avec une barre de son, d’autant plus que ce téléviseur propose du Dolby Atmos pour une spatialisation sonore en 3D.

Samsung a d’ailleurs pensé aux joueurs et joueuses qui ont une console next-gen, soit PlayStation 5 ou Xbox Series X, puisque sa The Frame de 2021 propose des ports HDMI 2.1 autorisant l’affichage en 4K@120fps, tout en prenant en charge le taux de rafraîchissement variable, ou VRR, ainsi que le ALLM pour limiter les déchirures d’écran quand l’action se fait trop intense.

Une alternative OLED presque au même prix

Si vous préférez un opter pour un téléviseur plus classique avec, pourquoi pas, une dalle OLED pour sensiblement le même prix, on peut également vous proposer la TV Philips 55OLED706 (avec Ambilight) qui est actuellement en promotion.

QLED ou rien !

Samsung et TCL sont les principales marques à surveiller pour profiter d’un téléviseur QLED de bonne qualité. Nous avons regroupé leurs meilleures références dans notre guide dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.