Le Huawei MateBook D 16 (2021) profite d’une belle promotion sur Amazon

Si vous êtes à la recherche d'une bonne alternative Windows au Macbook, la solution que propose Huawei avec sa gamme MateBook s'avère être une bonne option. Le récent D 16 équipé d'un processeur Ryzen 5 4600H est actuellement en promotion et passe de 899,99 euros à 799,99 euros.

Si depuis quelques années Huawei se fait moins remarquer par ses smartphones, ce n’est pas le cas pour ses PC portables. Avec sa gamme MateBook, le constructeur propose une bonne alternative Windows au MacBook Air. Parmi ses différents produits, on retrouve le D 16 2021 dont ses atouts font de lui une référence à considérer, surtout quand cet ultrabook est aujourd’hui moins cher grâce une réduction de 100 euros.

Quels sont les atouts du MateBook D 16 2021 ?

Il offre un design élégant et fin avec son écran de 16,1 pouces

Il délivre une bonne puissance avec son Ryzen 5 4600H + 16 Go de RAM

Et dispose d’une bonne autonomie accompagnée de la charge rapide

Auparavant au prix de 899,99 euros, le Huawei MateBook D 16 (2021) est disponible en promotion à 799,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei MateBook D 16 2021. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un grand laptop avec des performances solides

Pour ce modèle sorti il y a moins d’un an, il reste très recommandable au vu de sa fiche technique. Pour proposer un PC portable efficace au quotidien, Huawei équipe son MateBook D 16 (2021) un Ryzen 5 4600H couplé à 16 Go de RAM. Cela donne un laptop puissant offrant pas moins de 6 cœurs, 12 threads et une fréquence de 3.0 GHz de base et 4,2 GHz en mode boost. Bien que l’on aurait préféré un Ryzen de série 5000, les performances sont solides pour une utilisation bureautique et multimédia. La partie graphique intégrée permet même de jouer en Full HD à des jeux comme Overwatch en taillant dans les détails.

Sur cet ultrabook, l’expérience utilisateur sera bien fluide, où on va surtout apprécier la présence du SSD NVMe M.2 de 512 Go pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes. De plus, le D 16 2021 embarque des ventilateurs Shark Fin afin de dissiper au mieux la chaleur, ce qui est très utile pour conserver de bonnes performances au quotidien et qui le rendra au passage très silencieux.

Un design minimaliste et une charge rapide efficace

Comme toujours, sur sa gamme MateBook, Huawei présente un design épuré et élégant assez similaire au MacBook Air. On retrouve donc un PC portable sobre et élégant, avec un châssis en métal mat. Malgré une diagonale de 16,1 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1.74 kg et sa conception ultra fine de 18,4 mm d’épaisseur. Avec l’écran FullView, vous obtiendrez un rapport écran-châssis de 90 % avec des bords fins. Parfait donc pour réaliser du multitâches, sa grande dalle offre par ailleurs une belle qualité d’images, en définition Full HD. Vous retrouvez également un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation pour déverrouiller rapidement la machine.

Quant à l’autonomie, ce MateBook s’avère très endurant pour vous accompagner au quotidien lors de vos déplacements. D’après le constructeur, il assure une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. On apprécie surtout son chargeur USB-C de 65 W capable au passage de faire le plein en 1 h 10. Il pourra donc récupérer rapidement des pourcentages — comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation. Un port USB-C est destiné à la recharge et l’autre à l’affichage via DisplayPort (max 4K à 120 Hz). Pour le reste de la connectique, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen1, un port HDMI 2.0 et un port jack 3.5 mm. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Huawei MateBook D 16 (2021).

Les meilleurs PC portables du moment

Afin de comparer le Huawei MateBook D 16 2021 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.