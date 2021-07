Soldes 2021 : le nouveau Huawei MateBook D 16 (Ryzen 4600H) perd 100 €

Il y a quelques mois, la marque chinoise a présenté le dernier-né de la famille MateBook, le modèle D16 équipé du processeur AMD Ryzen 4600H. À l'occasion des soldes d'été, ce dernier bénéficie de 100 euros de réduction, le faisant passer à 799 euros au lieu de 899 euros.

Avec sa gamme Matebook, Huawei tente de s’imposer sur le marché des ultraportables et propose une bonne alternative Windows au MacBook Air. Le D16 2021 possède plusieurs atouts qui font de lui une référence à considérer, surtout quand cet ultrabook est moins cher via une réduction de 100 euros pour les soldes.

Les points clés du Huawei MateBook D16

Son design élégant et fin

Son puissant combo Ryzen 5 4600H + 16 Go de RAM

Sa bonne autonomie accompagnée de la charge rapide

Initialement affiché à 899 euros, le Huawei MateBook D16 2021 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros chez Boulanger, soit une remise immédiate de 11 %. Vous pouvez également le retrouver au même prix sur le site de Darty.

Un ultrabook fin et élégant

Avec sa gamme MateBook, Huawei propose un design assez similaire au MacBook Air. On retrouve donc un laptop sobre et élégant, avec un châssis en métal mat. Malgré une diagonale de 16,1 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1.74 kg et sa conception ultra fine de 18,4 mm d’épaisseur. L’écran FullView avec des bords fins offre par ailleurs une belle qualité d’images, en définition Full HD. Vous retrouvez également un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation pour déverrouiller rapidement la machine.

La force d’AMD

Sous le capot, cette version 2021 du MateBook D16 est animée par le processeur Ryzen 5 4600H couplé à 16 Go de RAM. Cela donne un laptop puissant offrant pas moins de 6 cœurs, 12 threads et une fréquence de 3.0 GHz de base et 4 GHz en mode boost.

L’expérience utilisateur sera fluide et la configuration précédemment citée pourra faire tourner sans problème la plupart des applications/logiciels. Le PC portable de Huawei pourra aussi lancer quelques jeux dans des conditions correctes, mais ce n’est pas sa fonction principale, car pas de carte graphique dédiée. Enfin, côté stockage, vous aurez droit à 512 Go et la rapidité est aussi assurée par la technologie NVMe. De plus, le laptop est équipé d’un système de ventilation qui le rendra très silencieux.

Une charge rapide vraiment efficace

Quant à l’autonomie, le MateBook D16 assure une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Sachez qu’il est fourni avec un chargeur USB-C de 45 W qui pourra le recharger rapidement et récupérer des pourcentages facilement. Comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation. Un port USB-C est destiné à la recharge et l’autre à l’affichage via DisplayPort (max 4K à 120 Hz). Pour le reste de la connectique, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen1, un port HDMI 2.0 et un port jack 3.5 mm.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Huawei MateBook D16 2021.

