Soldes Boulanger : voici les meilleures offres encore disponibles chez le marchand

Les soldes pour la période de l'été 2021 sont toujours en cours chez Boulanger. L'enseigne de e-commerce propose encore de nombreuses promotions sur des centaines des produits et la Tech est évidemment à l'honneur. Voici les meilleures offres des soldes encore disponibles chez Boulanger.

Les soldes d’été 2021 se déroulent du 30 juin 2021 jusqu’au 27 juillet prochain. Pendant ce laps de temps, de nombreux e-commerçants proposeront leurs meilleures promotions sur des tonnes de produits, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs 4K ou encore les objets connectés. Boulanger propose de nombreuses offres à cette occasion et nous avons sélectionné les plus intéressantes.

Cet article sera régulièrement mis à jour pendant toute la durée des soldes. De plus, les démarques interviendront avec de nouveaux produits en promotion et de nouveaux prix en baisse, donc n’hésitez pas à venir faire régulièrement un tour ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Boulanger

Une nouvelle tablette premium déjà à prix réduit

Avec sa Tab P11 Pro, Lenovo vise le haut de gamme et a dans son viseur l’iPad Pro ou encore la Galaxy Tab S7. Pour cela, la marque a apporté sur le marché une tablette avec une fiche technique complète et pensée pour un usage professionnel. Elle est de base moins chère que ces concurrentes et c’est encore d’autant plus le cas avec 100 euros de moins pendant les soldes.

On la trouve donc dans un pack avec un clavier et un stylet pour 579 euros au lieu de 679 euros habituellement.

La clé HDMI d’Amazon revient à prix réduit

Le Fire TV Stick 4K est un outil formidable pour rendre son téléviseur connecté. Il donne accès à une grande foulée d’applications connues (Netflix, OCS, Molotov, Spotify, etc.) en toute fluidité grâce à ses bonnes performances, mais les services Amazon sont évidemment mis en avant, comme Prime Vidéo ou Prime Music. Il peut donc afficher les contenus compatibles en UHD, avec même une prise en charge du HDR10+ et du Dolby Vision.

On le trouve actuellement à 39,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Boulanger.

La version Lite de cette clé HDMI est également disponible en promotion à seulement 19,99 euros, contre 29,99 euros habituellement.

Le meilleur smartphone de l’année dernière est presque à moitié prix

Chez Frandroid, nous avons élu l’année dernière le Oppo Find X2 Pro comme étant le meilleur smartphone de 2020. En effet, c’est un produit parfaitement équilibré dans sa fiche technique et, donc, bon dans tous les domaines. Son écran OLED (QHD+ et 120 Hz) aux bords incurvés est super bien calibré et son dos en noir céramique ou orange similicuir est du plus bel effet. Sa puissance est toujours d’actualité avec le Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM et l’autonomie est encore au top, surtout avec sa compatibilité charge rapide. Premium oblige, on retrouve des éléments comme la charge sans fil ou la certification IP68.

On le trouve actuellement à 629 euros chez Boulanger alors qu’il a été commercialisé à 1 199 euros l’année dernière.

10 € en moins pour le Xiaomi Mi TV Stick

Le Xiaomi Mi TV Stick permet de transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV afin de profiter de tous les bienfaits d’Android TV que cela implique, en passant des services de streaming tels que Netflix, YouTube, ou encore Disney+, jusqu’à d’autres fonctionnalités pratiques comme le Chromecast ou Google Assistant. L’interface sous est fluide et vous pourrez naviguer très facilement dans les différents menus grâce à la télécommande fournie.

On le trouve actuellement à 29 euros au lieu de 39 euros.

Le picoprojecteur Xiaomi Mi Smart Compact a droit à 150 € de réduction

Bracelets connectés, smartphones, trottinettes… Xiaomi est sur tous les fronts en matière de Tech, alors il était naturel pour cette marque chinoise de faire une entrée remarquée dans le monde des picoprojecteurs – comprenez vidéoprojecteurs compacts. Le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est donc une parfaite alternative pour ceux et celles qui souhaiteraient éviter un projecteur encombrant. Il pourra également tout à fait remplacer un téléviseur, d’autant que la qualité de l’image qu’il propose est plus que satisfaisante. Plutôt onéreux de base, ce Mi Smart Compact Projector devient un poil plus abordable grâce à une promotion de 150 euros.

Les points clés du Xiaomi Mi Smart Compact Projector

Un format mini

Android TV 9.0

Une définition Full HD et une luminosité élevée

Habituellement proposé à 599,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Compact Projector est actuellement affiché à 449,99 euros sur Boulanger.

Un réveil connecté pour moins de 40 €

Cette année, Xiaomi a dévoilé de nombreux produits dont un, plus discret, mais qui pourrait rapidement s’installer dans la chambre de pas mal d’utilisateurs et utilisatrices. Il s’agit du Mi Smart Clock, un réveil connecté équipé d’un écran qui facilitera votre quotidien avec notamment la présence de Google Assistant. Il devient plus intéressant grâce à une réduction de 20 euros sur son prix initial.

Le Xiaomi Mi Smart Clock propose …

Un écran tactile de 4 pouces

La compatibilité avec Google Assistant

La technologie Cast

Lancé au prix de 59,99 euros, le Xiaomi Mi Smart Clock est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Boulanger.

Moins de 200 euros pour le A74 4G de Oppo

Oppo a présenté récemment trois nouveaux smartphones milieu de gamme. Son A74 vient se positionner sur un segment déjà bien occupé par la concurrence, mais cet appareil arrive tout de même à tirer son épingle du jeu pendant les soldes d’été grâce à une remise immédiate de 20 %.

La fiche technique du Oppo A74

Un écran AMOLED de 6,43 pouces

Un processeur Snapdragon 662 + 4 Go de RAM

Une autonomie de 2 jours environ

Le triple capteur photo

Au lieu de 249 euros, la version 6+128 Go du Oppo A74 4G est disponible pour seulement 199 euros sur le site Boulanger.

