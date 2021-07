Soldes smartphones Xiaomi, Samsung, Oppo… voici les meilleures offres

Vous avez bien fait d'attendre les soldes d'été 2021 pour changer votre smartphone. Les nombreuses références des marques comme Samsung, Asus, Oppo, Xiaomi et bien d'autres sont en ce moment proposés à des prix inédits. Pour vous aider dans votre choix, nous vous avons sélectionné uniquement les meilleurs prix pour les produits que nous recommandons. Voici la liste, qui sera régulièrement mis à jour pendant l'événement.

Les smartphones sont des objets technologiques dont on peut difficilement se passer au quotidien. Si vous chercher à renouveler le vôtre, car trop ancien ou plus à votre goût, les soldes d’été 2021 sont sûrement le bon moment pour s’équiper à prix réduit. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur des références que l’on recommande chaudement, surtout avec une promotion.

Les meilleures offres smartphones des soldes

Le moins cher pour profiter de la puissance du Snapdragon 865

Le Xiaomi Mi 10T est-ce qu’on peut appeler un flagship killer, c’est-à-dire qu’il possède une fiche technique s’approchant d’un smartphone premium, mais pour un prix fortement réduit. Jugez par vous-même : écran AMOLED de 6,67 pouces rafraichi à 144 Hz, Snapdragon 865 + 8 Go de RAM et appareil photo avec trois capteurs, dont un de 64 mégapixels. Son autonomie est estimée à deux jours avec sa batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide jusqu’à 33 W. Cependant, pas de charge sans fil sur cette tranche de prix.

On le trouve actuellement à 279 euros au lieu de 399 euros chez RED by SFR en cumulant la remise immédiate avec l’ODR de 100 euros valable jusqu’au 23 août 2021.

Le meilleur smartphone de l’année dernière presque à moitié prix

Chez Frandroid, nous avons élu l’année dernière le Oppo Find X2 Pro comme étant le meilleur smartphone de 2020. En effet, c’est un produit parfaitement équilibré dans sa fiche technique et, donc, bon dans tous les domaines. Son écran OLED (QHD+ et 120 Hz) aux bords incurvés est super bien calibré et son dos en noir céramique ou orange similicuir est du plus bel effet. Sa puissance est toujours d’actualité avec le Snapdragon 865 épaulé par 12 Go de RAM et l’autonomie est encore au top, surtout avec sa compatibilité charge rapide. Premium oblige, on retrouve des éléments comme la charge sans fil ou la certification IP68.

On le trouve actuellement à 629 euros chez Boulanger alors qu’il a été commercialisé à 1 199 euros l’année dernière.

Un bon smartphone 4G au bon prix

La version 4G du Xiaomi Mi 11 Lite est un peu moins performante que le modèle compatible 5G du même smartphone, car elle embarque un Snapdragon 732G — le même processeur que le Redmi Note 10 Pro — à la place du Snapdragon 780. Ceci étant dit, les performances sont très correctes et le reste de la fiche technique est assez similaire, avec notamment un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, une batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 33 W) et un appareil photo de 64 + 8 + 5 mégapixels.

On le trouve actuellement à 319 euros au lieu de 349 euros, dans sa version avec 128 Go de stockage.

Les nouveaux flagships d’Asus déjà en promotion

Asus a récemment lancé deux smartphones haut de gamme : le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. L’un vante son format compact avec son écran de moins de 6 pouces et l’autre, sa caméra rotative. Les deux sont d’ailleurs propulsés par un puissant Snapdragon 888 pour des performances au top du top en 2021.

Le Zenfone 8 passe alors de 749 à 689 euros et le Zenfone 8 Flip de 799 à 739 euros – dans les deux cas une réduction de 60 euros.

Le flagship killer du moment

En ce début d’année 2021, Xiaomi a multiplié les annonces pour ses différents produits. Parmi eux, on retrouvait le Poco F3, un smartphone qui a la particularité de proposer des airs de flagship killer, mais sur le segment du milieu de gamme. Il plait donc surtout pour la grande puissance de son Snapdragon 870 compatible 5G, même s’il a d’autres atouts dans sa manche, comme son écran avec un taux de rafraichissement à 120 Hz.

On le trouve actuellement à 301 euros au lieu de 369 euros pour le modèle 6+128 Go.

Baisse de 100 € pour un smartphone compatible 5G

Le Oppo Find X3 Lite est un smartphone avec des caractéristiques plus modestes que ses grand-frères les X3 Neo et X3 Pro, mais qui reste tout de même intéressant grâce à son prix bien plus abordable que les deux autres. Il propose un écran AMOLED de 6,43 pouces rafraichi à 90 Hz, un puissant Snapdragon 765G pour assurer de bonnes performances en jeu tout en apportant une compatibilité avec le réseau 5G, un appareil photo polyvalent avec quatre capteurs et, surtout, un système de charge rapide 65 W très efficace pour récupérer 100 % de la batterie en seulement 37 minutes.

On le trouve actuellement à 349 euros au lieu de 449 euros à sa sortie.

L’iPhone 11 n’a jamais été aussi abordable

L’iPhone 12 est disponible, mais il ne faut pas oublier que les smartphones Apple profitent d’une très grande longévité grâce à un suivi logiciel exemplaire. Pour rappel, l’iPhone 6 est encore mis à jour à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il n’est donc pas indispensable d’investir dans le dernier modèle sorti pour s’enfermer dans l’écosystème de la Pomme et l’iPhone 11 reste encore un excellent appareil en 2021, si et seulement si vous ne comptez pas profiter de la 5G tout de suite.

On trouve actuellement le modèle 64 Go en promotion à 599 euros chez plusieurs revendeurs pour les soldes.

Un rapport qualité-prix tout aussi intéressant que chez Xiaomi

Realme est l’une des marques concurrentes de Xiaomi. Ce constructeur s’efforce lui aussi de proposer des smartphones au bon prix et c’est le cas de son Realme 7. Un appareil avec une fiche technique équilibré pour son prix, en passant par un écran à 90 Hz jusqu’à un Soc Helio G95 suffisamment performant pour faire tourner quelques jeux 3D, dont Fortnite. Son autonomie est également un atout avec sa batterie de 5 000 mAh compatible charge rapide jusqu’à 30 W.

On trouve actuellement sa version avec 128 Go de stockage pour 172 euros sur Amazon, contre 249 euros habituellement.

Le premier smartphone pliable de Samsung en promotion

Le Galaxy Fold est le premier smartphone pliable de Samsung. Il offre un large écran AMOLED de 7,3 pouces à l’intérieur et un plus petit écran de 4,6 pouces à l’extérieur. Ce dernier est utile pour consulter quelques notifications ou répondre à un message sans ouvrir le smartphone. La grande dalle servira principalement pour regarder plus agréablement du contenu ou pour jouer. Les graphismes seront d’ailleurs d’une bonne qualité avec la puissance du Snapdragon 855 épaulé par 12 Go de RAM.

On le trouve actuellement au prix inédit de 747 euros sur Cdiscount alors qu’il valait 2 020 euros à son lancement.

Un prix bien plus acceptable pour le Oppo Reno 4 Pro

Le Oppo Reno 4 Pro est un bon smartphone avec beaucoup de qualités. Il propose tout d’abord un design premium avec son bel écran AMOLED à 90 Hz aux bords incurvés sur les côtés pour réduire encore plus les bordures autour de la dalle. Ce n’est ensuite pas le plus puissant avec un Snapdragon 765G épaulé par 12 Go de RAM, mais cette configuration est amplement suffisante pour faire bénéficier d’une expérience sans ralentissements, que ce soit au niveau applicatif ou en jeu. Et si son autonomie n’est pas forcément la meilleure avec sa batterie de 4 000 mAh, cette dernière est largement compensée par la charge ultra rapide jusqu’à 65 W qui permet de récupérer 100 % en seulement 36 minutes. Il a juste été proposé à un prix trop élevé à sa sortie…

Au lieu de 799 euros à son lancement, il est aujourd’hui disponible à seulement 383 euros sur Amazon.

Le meilleur compromis chez Sony

Le Sony Xperia 5 II est un smartphone un peu moins premium que le modèle 1 II, mais pourtant son écran OLED de 6,1 pouces (toujours au format 21:9) propose lui un taux de rafraichissement à 120 Hz. La définition n’est en revanche pas QHD, mais Full HD+ de 2 520 x 1 080 pixels. Il est également un peu moins bon en photo, mais propose la même puissance que son grand-frère avec le combo Snapdragon 865 + 8 Go de RAM et la même batterie de 4 000 mAh.

On le trouve actuellement à 629 euros au lieu de 899 euros.

Le smartphone pliable le moins cher du moment

Le Razr de 2019 a remis au goût du jour un téléphone à clapet vieux de 2005, mais avec la technologie de notre époque. Comme le Galaxy Z Flip de Samsung, il se plie verticalement de haut en bas pour prendre moins de place dans la poche. Le reste de sa fiche technique est en revanche très milieu de gamme pour le prix, mais à vous de voir si vous voulez un smartphone performant ou un smartphone original comme celui de Motorola.

Lancé à 1 699 euros à sa sortie, on le trouve désormais à 659 euros sur Amazon.

Un iPhone 12 avec 160 euros d’économie

L’iPhone 12 est un smartphone qui n’a presque rien à envier à sa version Pro. Il propose le même écran OLED de 6,1 pouces et la même puissance de calcul grâce à la puce A14 Bionic, très performante pour les jeux mobile. La seule réelle différence intervient au niveau de la photo, car le capteur LiDAR n’est pas présent ni le format Apple ProRAW. L’autonomie est en revanche similaire entre les deux avec une estimation de 17 heures de lecture vidéo, sans oublier la compatibilité charge sans fil via MagSafe.

On le trouve actuellement avec des promotions allant jusqu’à -160 euros selon le modèle choisi :

Prix le plus bas pour le Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 fait partie des derniers smartphones haut de gamme de la marque. Son positionnement en fait donc un excellent smartphone, à commencer par son fabuleux écran AMOLED de 6,2 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est une douceur pour la rétine ! De plus, il est puissant grâce à sa puce Exynos 2100 gravée en 5 nm et ses 8 Go de RAM, sans oublier la compatibilité 5G qu’apporte le processeur de Qualcomm. Enfin, l’autonomie n’est pas son meilleur atout, mais il se rattrape avec une partie photo vraiment convaincante, avec une colorimétrie cohérente entre les différents capteurs — et ce n’est pas le cas de tout le monde.

On le trouve actuellement à 699 euros au lieu de 859 euros — dans sa version avec 128 Go de stockage — via une ODR de 100 euros.

