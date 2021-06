Cdiscount : les meilleures offres des soldes sont ici et pas ailleurs

Les soldes pour la période de l'été 2021 ont d'ores et déjà commencé chez plusieurs e-commerçants français, dont Cdiscount. L'enseigne de e-commerce en ligne proposera pendant quatre semaines de nombreuses promotions sur des centaines des produits et la Tech est évidemment à l'honneur pendant cet événement. Comptez alors sur nous pour vous partager les meilleurs offres.

Les soldes d’été 2021 se déroulent du 30 juin 2021 jusqu’au 27 juillet prochain. Pendant ce laps de temps, de nombreux e-commerçants proposeront leurs meilleures promotions sur des tonnes de produits, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs 4K ou encore les objets connectés. Cdiscount participe évidemment à l’événement et nous vous partageons donc les meilleurs bons plans à dénicher chez ce marchand.

Cet article sera régulièrement mis à jour pendant toute la durée des soldes. De plus, les démarques interviendront avec de nouveaux produits en promotion et de nouveaux prix en baisse, donc n’hésitez pas à venir faire régulièrement un tour ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Cdiscount

L’ampoule connectée la moins chère du marché

Xiaomi propose une excellente alternative abordable à Philips Hue avec ses ampoules connectées Mi LED. Pas besoin de pont de connexion, elles se connectent directement à votre réseau Wi-Fi pour être prêtes à l’emploi, et tout se passe via l’application dédiée pour les configurer. Avec cette dernière disponible sur iOS et Android, vous pourrez gérer l’intensité, changer la couleur et personnaliser différentes ambiances en fonction de vos envies. Elles sont également compatibles avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

On trouve actuellement le modèle uniquement Blanc à 9,99 euros au lieu de 13,99 euros et le modèle ajoutant la couleur à 14,99 euros au lieu de 19,99 euros.

La tablette format riquiqui avec un tout petit prix

Cette Samsung Galaxy Tab A est une tablette tactile petit format avec son écran HD+ de seulement 8 pouces, ce qui la rend facilement transportable dans un sac, par exemple, pour consulter du contenu sur un écran plus grand que son smartphone. Elle n’est pas la plus puissante avec un Snapdragon 439 et 2 Go de mémoire vive, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien. Son point fort est son autonomie, car sa batterie de 5 100 mAh lui permet de tenir pendant plus de deux jours. Seul bémol : le port microUSB.

On la trouve actuellement à 122 euros au lieu de 169 euros, pour la version avec 32 Go de stockage.

Une trottinette électrique encore plus abordable que d’habitude

La Surpass 8 Pro est une trottinette électrique que nous avons eu l’occasion de prendre en main chez Frandroid et il faut dire que le rapport qualité-prix est très bon, voire même encore mieux que chez Xiaomi. Elle est résistante grâce à sa certification IP X4; se plie pour faciliter le transport et roule — selon la réglementation française — à 25 km/h grâce à son moteur de 350 W. Trois modes de conduite sont disponibles : piéton, équilibre et sport. En ce qui concerne l’autonomie, comptez en moyenne 25 km.

On la trouve actuellement à 149 euros au lieu de 199 euros.

Un bon écran gaming à moins de 200 €

Vous recherchez un bon écran pour votre setup pendant les soldes d’été 2021 ? Alors, nous vous présentons sans plus attendre le Acer Predator XB271HAbmiprzx. Derrière ce nom compliqué se cache une dalle TN de 27 pouces affichant une définition Full HD de 1 920 x 1 080 pixels. Le taux de rafraichissement monte jusqu’à 144 Hz avec le DisplayPort et à 60 Hz avec le HDMI. La qualité d’images en jeu sera d’autant plus agréable à regarder grâce à la technologie Nvidia G-Sync qui combattra le phénomène de tearing, traduit par les déchirures qui peuvent intervenir quand l’action est intense. Vous apprécierez également son temps de réponse de seulement 1 ms pour une réaction sans faille.

On le trouve actuellement à 199 euros au lieu de 349 euros.

Un flagship coréen en forte promotion

Le Samsung Galaxy S21 fait partie des derniers smartphones haut de gamme de la marque. Son positionnement en fait donc un excellent smartphone, à commencer par son fabuleux écran AMOLED de 6,2 pouces affichant une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et proposant un taux de rafraichissement de 120 Hz. C’est une douceur pour la rétine ! De plus, il est puissant grâce à sa puce Exynos 2100 gravée en 5 nm et ses 8 Go de RAM, sans oublier la compatibilité 5G qu’apporte le processeur de Qualcomm. Enfin, l’autonomie n’est pas son meilleur atout, mais il se rattrape avec une partie photo vraiment convaincante, avec une colorimétrie cohérente entre les différents capteurs — et ce n’est pas le cas de tout le monde.

On le trouve actuellement à 699 euros au lieu de 859 euros — dans sa version avec 128 Go de stockage.

Un PC portable ultra compact et puissant

Le Huawei MateBook 13 est un PC portable très agréable à utiliser au quotidien. Déjà, son format ultra compact en fait une machine facile à trimballer partout avec soi. Il doit surtout cela à son écran bord à bord proposant une large zone d’affichage grâce à son ratio 3:2 malgré sa petite diagonale de 13 pouces, le tout avec une définition 2K. Son clavier est d’ailleurs très confortable pour tapoter toute la journée dessus et son capteur d’empreintes pour le déverrouillage est vraiment pratique. Ensuite, il est puissant avec sa fiche technique solide pour son petit gabarit : Intel Core i5 10210U + Nvidia GeForce MX250 + 8 Go de mémoire vive + 512 Go de stockage via SSD. De plus, son autonomie approche la dizaine d’heures et il se recharge super vite grâce à sa charge rapide jusqu’à 65 W.

On le trouve actuellement à 769 euros au lieu de 1 049 euros.

Le moins cher des PC portables avec une RTX 3060

La pénurie des composants informatiques continue son petit bonhomme de chemin, mais elle ne semble pas réellement toucher les PC portables. Nombreuses sont les références qui proposent les nouvelles cartes graphiques mobiles de Nvidia, comme c’est le cas de ce MSI GF75 Thin qui embarque une puissante RTX 3060 épaulée par 16 Go de RAM. Couplez à cela le processeur Intel Core i5 10300H de dixième génération et vous avez une machine capable de faire tourner facilement — et sans ralentissements — les derniers jeux 3D du moment. La fluidité est également de mise avec un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide, lequel se fera une joie de réduire considérablement les temps de chargement. De plus, vous jouerez dans encore de meilleures conditions graphiques grâce à son grand écran de 17,3 pouces rafraichi à 144 Hz.

On le trouve actuellement à 1 099 euros au lieu de 1 599 euros.

