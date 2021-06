Fnac et Darty : les soldes font baisser les prix des meilleurs produits Tech

Les soldes d'été 2021 viennent de débuter et les enseignes Fnac/Darty participent évidemment à l'événement en proposant de nombreuses promotions sur des produits très populaires du monde de la Tech. Dans cet article, nous avons sélectionné uniquement les meilleures offres que nous recommandons pour leur qualité et leur prix plus bas qu'à l'accoutumée.

Les soldes d’été 2021 ont commencé depuis le 30 juin 2021 et continueront jusqu’au 27 juillet prochain. Pendant ce laps de temps, de nombreux e-commerçants proposeront leurs meilleures promotions sur des tonnes de produits, que ce soit les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables, les téléviseurs 4K ou encore les objets connectés. Fnac et Darty participent évidemment à l’événement et nous vous partageons donc les meilleurs bons plans à dénicher chez eux.

Cet article sera régulièrement mis à jour pendant toute la durée des soldes. De plus, les démarques interviendront avec de nouveaux produits en promotion et de nouveaux prix en baisse, donc n’hésitez pas à venir faire régulièrement un tour ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Fnac et Darty

Le nouveau bracelet connecté de Xiaomi est soldé

Le Xiaomi Mi Smart Band 6 est le dernier bracelet connecté du célèbre constructeur chinois. Il conserve globalement le même design que ses aînés, mais introduit des nouveautés très intéressantes, comme son écran AMOLED qui passe à 1,56 pouce pour un meilleur confort visuel ou encore l’ajout du capteur SpO2 pour calculer le taux d’oxygène dans le sang. La santé est donc encore plus au cœur de l’expérience, tout comme le sport avec 30 activités sportives. L’autonomie est de deux semaines environ, chiffre qui varie évidemment en fonction de votre utilisation.

Retrouvez notre avis complet

Test du Xiaomi Mi Smart Band 6 : un nouveau capteur mal maîtrisé

On le trouve actuellement à 49 euros au lieu de 59 euros. Pour faire un peu plus d’économies, il y a également l’ancien modèle Xiaomi Mi Smart Band 5 en promotion à 29 euros au lieu de 49 euros.

La meilleure balance connectée à prix réduit

Lancée en 2016, la Withings Body Cardio fait encore aujourd’hui partie des meilleures balances connectées du moment. Elle propose une expérience complète pour suivre précisément et quotidiennement votre poids, ainsi que de mesurer la masse graisseuse, le pourcentage d’eau dans le corps, les masses musculaires, les masses osseuses, la fréquence cardiaque et la vitesse d’onde de pouls (via un indicateur de rigidité artérielle). De plus, elle s’est récemment mise à jour pour vous donner désormais l’âge réel de votre cœur. Enfin, notez que jusqu’à 8 personnes peuvent l’utiliser, idéale pour toute la famille.

Retrouvez notre prise en main

Prise en main de la Withings Body Cardio, la pesée connectée

On la trouve actuellement à 109 euros au lieu de 149 euros. Pour faire un peu plus d’économies, il y a également le modèle Body+ qui est soldé à seulement 75 euros au lieu de 100 euros.

Une petite tablette à petit prix

Cette Samsung Galaxy Tab A est une tablette tactile petit format avec son écran HD+ de seulement 8 pouces, ce qui la rend facilement transportable dans un sac, par exemple, pour consulter du contenu sur un écran plus grand que son smartphone. Elle n’est pas la plus puissante avec un Snapdragon 439 et 2 Go de mémoire vive, mais c’est amplement suffisant pour profiter d’une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien. Son point fort est son autonomie, car sa batterie de 5 100 mAh lui permet de tenir pendant plus de deux jours. Seul bémol : le port microUSB.

Retrouvez notre test du modèle 10,1 pouces

Test de la Samsung Galaxy Tab A : la belle petite surprise qu’on n’attendait pas chez les tablettes Android

On la trouve actuellement à 129 euros au lieu de 169 euros, pour la version avec 32 Go de stockage.

La meilleure alternative abordable à GoPro

DJI propose un produit quasi similaire et tout aussi excellent que GoPro avec sa Osmo Action. Cette caméra d’action a la particularité d’intégrer deux écrans, un à l’avant et un à l’arrière, pour avoir un aperçu de ce que vous filmez dans toutes les situations. Elle est capable de filmer en 1080p ou 4K à 60 images par seconde. Les vidéos profitent par ailleurs du HDR sur du 4K, mais seulement à 30 images par seconde. Ses principaux atouts sont, d’une part, l’excellent système de stabilisation baptisé Rocksteady et, d’autre part, sa robustesse de conception. Elle est même capable d’aller dans l’eau sans coque de protection. Comptez environ deux heures pour l’autonomie.

Retrouvez notre test

Test de la DJI Osmo Action : enfin un sérieux concurrent à GoPro

On la trouve actuellement à 199 euros au lieu de 379 euros.

Prix inédit pour ce smartphone compatible 5G

Le Oppo Find X3 Lite est un smartphone avec des caractéristiques plus modestes que ses grands frères les X3 Neo et X3 Pro, mais qui reste tout de même intéressant grâce à son prix bien plus abordable que les deux autres. Il propose un écran AMOLED de 6,43 pouces rafraichi à 90 Hz, un puissant Snapdragon 765G pour assurer de bonnes performances en jeu tout en apportant une compatibilité avec le réseau 5G, un appareil photo polyvalent avec quatre capteurs et, surtout, un système de charge rapide 65 W très efficace pour récupérer 100 % de la batterie en seulement 37 minutes.

Retrouvez plus d'informations ici

Find X3 Neo et Find X3 Lite : Oppo dévoile deux smartphones haut de gamme à prix accessible

On le trouve actuellement à 319 euros au lieu de 449 euros à sa sortie.

Une première baisse de prix qui fait plaisir

La version 4G du Xiaomi Mi 11 Lite est un peu moins performante que le modèle compatible 5G du même smartphone, car elle embarque un Snapdragon 732G — le même processeur que le Redmi Note 10 Pro — à la place du Snapdragon 780. Ceci étant dit, les performances sont très correctes et le reste de la fiche technique est assez similaire, avec notamment un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, une batterie de 4 200 mAh (compatible charge rapide jusqu’à 33 W) et un appareil photo de 64 + 8 + 5 mégapixels.

Retrouvez notre test de la version 5G

Test du Xiaomi Mi 11 Lite 5G : léger comme une plume et beau comme un camion

On le trouve actuellement à 319 euros au lieu de 349 euros, dans sa version avec 128 Go de stockage.

Un projecteur compact avec 150 € de réduction

Le Xiaomi Mi Smart Compact est un vidéoprojecteur petit format qui fait vraiment du bon travail pour reproduire une image de qualité sur votre mur blanc. Pour sa petite taille de seulement 15 cm pour un poids de 1,3 kilo, il est capable de projeter un flux en Full HD (1 920 x 1 080 pixels) — avec du HDR10 en prime — sur une surface maximale de 120 pouces. De plus, la luminosité de 500 ANSI est largement suffisante pour obtenir une image claire même si la pièce où se trouve le vidéoprojecteur n’est pas complètement plongée dans le noir. On apprécie d’ailleurs l’intégration native d’Android TV pour avoir accès à toutes vos applications de streaming préférées sans passer par un boîtier multimédia externe.

Retrouvez plus d'informations ici

Quels sont les meilleurs picoprojecteurs en 2021 ?

On le trouve actuellement à 449 euros au lieu de 599 euros.

Le plus petit de téléviseurs OLED est en promotion

Si vous voulez profiter de la technologie OLED sur une petite diagonale, c’est vers le téléviseur 4K LG OLED48A1 (2021) qu’il faut se tourner aujourd’hui. C’est l’une des seules références du marché à proposer les contrastes infinis sur une dalle de 120 cm de diagonale. Mais ne vous laissez pas avoir par sa petite taille, car elle est de la même qualité que les grandes avec une prise en charge des formats HDR10, HLG puis Dolby Vision, ainsi qu’une compatibilité Dolby Atmos côté audio. L’expérience utilisateur est optimisée grâce au LG ThinQ AI : Google Assistant, Chromecast, Alexa, Apple AirPlay 2 et HomeKit sont au programme.

Retrouvez plus d'informations ici

LG OLED48A1

On le trouve actuellement à 1 099 euros au lieu de 1 499 euros.

-500 € pour le plus grand TV de Xiaomi

Le Xiaomi Mi TV Q1 est le téléviseur (très) grand format du célèbre constructeur chinois. Il profite d’une dalle QLED de 75 pouces — soit 190 centimètres — avec un taux de rafraichissement à 120 Hz et une définition allant jusqu’en 4K. La prise en charge des principales normes vidéo est là, comme le HDR10 ou le Dolby Vision, avec donc une qualité d’images au rendez-vous. Il faut néanmoins savoir que malgré son interface HDMI 2.1, le téléviseur n’est pas capable d’afficher du contenu en 4K à 120 images par seconde, un combo pourtant très recherché par les joueurs et joueuses sur PS5 et Xbox Series X. Il faudra se contenter du 4K à 60 fps ou du 1080p à 120 fps. Android TV est évidemment de la partie.

Retrouvez notre test

Test du Xiaomi Mi TV Q1 : un QLED 75 pouces réussi à très petit prix, mais seulement pour quelques heures

On le trouve actuellement à 1 299 euros au lieu de 1 799 euros.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.