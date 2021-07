Amazon : notre sélection des meilleurs deals pendant les soldes d’été 2021

Les soldes d'été sont l'occasion de faire le plein de promo sur des appareils high tech de premier plan. Amazon continue aussi à l'évènement annuel avec une multitude de deals intéressants. Nous avons sélectionné uniquement les meilleurs dans ce guide.

Malgré le récent Prime Day, Amazon participe bien évidemment aux soldes d’été 2021 qui se déroulent du 30 juin 2021 jusqu’au 27 juillet prochain. Au programmes, des promotions sur de nombreux produits Tech comme les smartphones, les PC portables, les téléviseurs 4K en passant par les objets connectés ou les tablettes. Nous avons sélectionné dans ce guide les meilleurs deals que nous avons dénichés pendant l’événement.

Cet article sera régulièrement mis à jour pendant toute la durée des soldes. De plus, les démarques interviendront avec de nouveaux produits en promotion et de nouveaux prix en baisse, donc n’hésitez pas à venir faire régulièrement un tour ici.

Les meilleures offres des soldes d’été chez Amazon

Galaxy Tab S6 Lite

La Galaxy Tab S6 Lite correspond à une version plus light de la S6 classique, l’ancien modèle haut de gamme de Samsung. Elle profite d’un écran LCD IPS de 10,4 pouces avec une résolution WUXGA+ (2 000 x 1 200 pixels). Elle embarque un Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible via microSD. Des performances honorables capables de faire tourner la majorité des applications du Play Store. La batterie quant à elle est de 7 040 mAh et peut faire tenir la tablette pendant quelques jours en utilisation classique. Elle est fournie avec un stylet dédié.

La tablette en version 64 Go est actuellement disponible à 292 euros au lieu de 399 habituellement.

Oppo A74

Le Oppo A74 en version 4G est un smartphone milieu/entrée de Gamme qui propose de bonnes prestations et un rapport qualité-prix intéressant. Le smartphone dispose d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces en définition Full HD + limitée à 60Hz. À l’intérieur du smartphone on retrouve un SoC Snapdragon 662 épaulé par 6Go de mémoire vive et 128 Go de stockage. Une fiche technique largement à même de répondre à la majorité des utilisateurs. Côté photo, il compte sur un module arrière comprenant un triple capteur 48 MP+2 MP+2 MP plutôt polyvalent, mais un peu juste en basse luminosité. Enfin la batterie de 5000 mAh est capable de le faire tenir sur près de deux jours.

Au lieu de 249,90 euros habituellement, le Oppo A74 est disponible à 199,90 euros pendant les soldes d’été.

Motorola RAZR 2019

Le Motorola RAZR version 2019 est un smartphone un peu particulier. Il tente en effet de remettre la mode des téléphones à clapet sur le devant de la scène tout en embrassant l’innovation des écrans pliables de ses dernières années. Il en résulte un téléphone qui se replie sur lui-même pour devenir plus compact dans la poche. Une fois celui-ci replié, un autre écran OLED placé sur la coque permet quelques interactions surtout centrées autour de la consultation de notification. L’écran principal est donc de 6,2 pouces au format 21:9. La fiche technique est pour le moins modeste avec un processeur Qualcomm Snapdragon 710, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’expérience est fluide et conviendra pour un usage classique sans aucun souci. En revanche, il risque d’être un peu juste concernant les jeux en 3D. Concernant l’appareil photo, là encore on fait dans le classique avec un capteur principal de 16 mégapixels à l’arrière et un autre de 5 mégapixels à l’avant. La batterie de 2510 mAh est certes un peu juste, mais l’optimisation permet tout de même de tenir une bonne journée.

Lancé à un prix prohibitif de 1500 euros puis réduit à 700 euros , le Motorola RAZR (2019) est actuellement disponible à 629,10 euros pendant les soldes d’été.

Xiaomi Poco F3

Le Xiaomi Poco F3 est un smartphone qui a tout d’un flagship si ce n’est son prix défiant toutes concurrences. Nous lui avons d’ailleurs attribué la note de 9/10 tant il frôle l’excellence. La fiche technique est pour le moins étonnante avec en premier lieu un écran AMOLED de 6,67 pouces en résolution Full HD + et doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Dans les enrailles on trouve le très puissant Snapdragon 870 de Qualcomm avec 6 Go de RAM et 128 Go de Stockage. Autant dire que le F3 est capable de tout faire sans broncher, même du jeu en 3D exigeant. La photo n’est pas non plus en reste avec la présence d’un module arrière avec 3 capteurs (48+ 8+2 mégapixels). Ces derniers permettent plusieurs modes allant du portait à l’ultra grand-angle et une fonction cinéma boostée par l’IA permet des captations vidéo de haute volée en supprimant efficacement le bruit vidéo. Il dispose aussi d’une certification Dolby Atmos grâce à la présence de 3 haut-parleurs pour un son spatialisé. Enfin la batterie de 4 520 mAh lui offre un jour et demi d’utilisation avec un usage standard et la charge rapide de 33W lui octroie un chargement complet en seulement 1H30.

Habituellement proposé autour de 370 euros, le Xiaomi Poco F3 (128 Go) est à 294,10 euros pendant les soldes d’été sur Amazon. Uniquement disponible dans ce prix en version Noir Nuit. Notez qu’il s’agit d’une version britannique, mais il est tout à fit possible de le passer en version française via les options du smartphone.

Apple iMac M1

Le nouvel iMac M1 dispose d’un tout nouveau design et est équipé de la puce maison de la marque à la pomme: le Apple M1. Avec pas moins de 11,5mm de finesse, la dalle de 24 pouces fait son petit effet. Elle dispose d’une définition de 4480 par 2520 pixels avec une compatibilité TrueTone. On retrouve toujours la webcam incrustée en haut de l’écran cette fois-ci en full HD et 3 microphones intégrés permettent une excellente captation de la voix. Le son n’est pas en reste avec 3 haut-parleurs qui délivrent un son certifié Dolby Atmos. La puissance de là puce M1 lui permet d’être à l’aise dans toutes les tâches de productivité et de création. On retrouve aussi le Wifi 6 et le Bluetooth 5 cotés sans fil. Ce modèle dispose de deux ports USB Type-C pour y brancher un affichage externe ou des périphériques compatibles Thunderbolt 4. l’alimentation se fait via un connecteur magnétique propriétaire lié à un transformateur équipé d’une prise Ethernet en de 1 Gb/s en cas de besoin.

Lancé à 1 449 euros, le nouvel iMac équipé d’une puce M1 est déjà disponible moins cher à 1 368 euros sur Amazon. Seul le coloris Argent est disponible à ce prix.

Fire TV Stick 4K

Le boîtier multimédia Fire TV Stick 4K d’Amazon a la taille d’une grosse clé USB et permet de transformer n’importe quel téléviseur en TV connectée. Cette clé HDMI 2.0 se brancher directement derrière la TV pour se faire oublier. Elle embarque un processeur Quadricœur de 1,7 Ghz et prend en charge les modes HDR 10+ et Dolby Vision. Fire OS ressemble à s’y méprendre à Google TV et vous permet d’avoir accès à tout l’écosystème multimédia d’Amazon, mais aussi à d’autres applications tierces comme Netflix ou YouTube. La clé est bien sûr compatible avec Alexa et il est possible d’effectuer des requêtes à la voix pour visionner le contenu de son choix ou commander ses appareils connectés compatibles.

Au lieu de 59,99 euros habituellement, le Fire TV Stick 4K et sa télécommande vocale sont disponibles aujourd’hui en promotion à seulement 39,99 euros sur Amazon.

Vous pouvez également retrouver la version Lite (pour les écrans Full HD) à 19,99 euros au lieu de 29,99.

Soldes d’été 2021 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 30 juin 2021, Frandroid couvre les soldes pour vous aider à identifier les meilleures offres Tech de l’événement. Chaque marchand proposera tous les mercredis de nouvelles offres pour les différentes démarques des Soldes 2021 jusqu’à la fin, soit le 27 juillet 2021.

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac et Darty, mais aussi des sélections par thématique avec notamment notre sélection Smartphone, les meilleurs PC portables ou encore les déstockages TV des Soldes d’été 2021.

Vous pouvez également suivre l'événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale Soldes 2021.