PC portables : notre sélection des 4 meilleurs deals pour les soldes d’été

Nombre de références Tech se retrouvent aujourd'hui en promotion durant les soldes d'été 2021 et c'est cas aussi des PC portables. Dans ce guide, nous avons sélectionné les meilleures promotions pour les meilleurs produits, et ce dans toutes les catégories.

Pendant la période des soldes, il est possible de tomber sur de bon deal et d’autres beaucoup moins. Nous avons choisi la première solution dans ce guide en vous partageant les meilleures promotions sur les PC portables que nous avons déniché sur l’ensemble des sites marchands.

Les PC portables / hybrides en promotion pour les soldes

Lenovo Legion 5

La gamme Legion correspond à l’envers Gamer de la marque Lenovo. Avec le Legion 5, on retrouve un laptop de 15,6 pouces dans un châssis noir vêtu et aux angles très marqués le tout dans un poids de 2,4 Kg. La dalle est dotée d’une résolution Full HD (1920x 1090) et d’un taux de rafraîchissement de 120Hz. Lenovo a fait le choix d’AMD pour son processeur en incorporant le très véloce Ryzen 5600H fonctionnant de pair avec 8 Go de RAM. La RTX 3060 permet une partie graphique de haut vol avec RTX et DLSS activé, dans la résolution native de l’écran. Lenovo estime la durée de vie de sa batterie de 7 h en utilisation classique, mais il est fort à parier que celle-ci ne tient que 2h ou 2h30 maximum en jeu. Enfin le Lenovo Legion peut compter sur le Wifi 6 et le Bluetooth 5.0 pour le réseau sans-fil. Il est à noter que ce modèle est livré sans système d’exploitation.

Les points clés du Lenovo Legion 5

Un écran LCD 15 pouces Full HD 120Hz

Un combo Ryzen 5 5600H + 8 Go + RTX 3060

Fournis sans OS

Affiché habituellement à 1 299 euros, le lenovo Legion 5 est actuellement disponible à 999 euros pendant les soldes sur Cdiscount.

Huawei MateBook D 14

Le Huawei MateBook D 14 souhaite s’inscrire dans la même mouvance qu’un MacBook Air en termes de design, mais dans un environnement Windows. Son écran « FullView » IPS LCD de 14 pouces dispose de bords encore plus réduits, mais fait l’impasse sur la webcam. La fiche technique est étonnamment fournie pour un laptop centré autour de la bureautique et de la création de contenu. On retrouve un processeur Intel Core i7 10510U cadencé à 1,8 GHz (boost jusqu’à 4,9 GHz), une carte graphique Nvidia GeForce MX 250 et 16 Go de mémoire vive. On ajoute à cela un SSD de 512 Go pour la réactivité de l’ensemble. Selon le constructeur, l’autonomie serait comprise entre 7 et 8 heures.

Les points clés du Huawei Matebook D14

Un écran LCD 14 pouces Full HD

Intel Core I7-10510U + 16 Go de RAM

Une partie graphique gérée par une carte MX250 de Nvidia

Au lieu de 1149 euros, le Matebook D14 est actuellement disponible à 849,90 euros pendant les soldes sur Amazon.

Dell G15

Même si Alienware est depuis longtemps sous le girond de Dell, le constructeur propose aussi ses propres modèles typés « gamer » . C’est le cas du G15 qui dispose d’une fiche technique intéressante, surtout pour le prix affiché dans ce deal. On retrouve donc un puissant Intel Core I7-10870H épaulé par 16 Go de RAM. Avec un RTX 3060 côté partie graphique, il est clair que ce G15 est capable de faire tourner n’importe quel titre, même gourmand dans la résolution native de l’écran. La stockage est assuré par un module SSD de type NVMe de 512 Go. Enfin la batterie se situe dans la moyenne avec un accumulateur de 6 cellules à 86 Wh qui doit faire tenir le tout entre 6 et 7h dans une utilisation classique.

Les points clés du Dell G15

Un écran LCD 15,6 pouces Full HD 120 Hz

Intel Core I7-10870H + 16 Go de RAM + RTX 3060

512 Go de SSD NVMe

Lancé au prix de 1474 euros, le Dell G15 de dernière génération est disponible à 1199,30 euros directement sur le site de Dell.

Apple Macbook Air M1

Enfin débarrassé des processeurs Intel pour accueillir le SoC maison basé sur l’architecture ARM, afin de gagner en puissance et en autonomie. En revanche d’un point de vue extérieur, il y a très peu de changement avec la génération précédente. D’un point de vue performances en revanche, la puissance est estimée à 3,5 fois supérieure aux anciens modèles, avec une endurance qui monte dorénavant jusqu’à 15 heures environ. Notez qu’il dispose d’un SSD de 256 Go, qui se retrouve deux fois plus rapide que l’ancienne génération, et de 8 Go de mémoire vive pour compléter le tout. Forcement, avec l’absence totale de système de ventilation, cd nouveau MacBook Air fait aujourd’hui partie des ultraportables les plus silencieux du moment.

Les points clés du Apple MacBook Air M1

Silencieux, car pas de ventilateurs

Une bonne autonomie : plus de 15 heures

Les performances élevées de la puce Apple M1

Au lieu de 1129 euros, le MacBook Air M1 (256 Go) est actuellement disponible avec 100 euros de réduction et donc à 1029 euros pendant les soldes sur Amazon.

Vous pouvez également opter pour ce pack regroupant le MacBook Air avec une paire d’écouteurs sans fil Airpods 2 pour 1 129 euros au lieu de 1 308 sur Cdiscount.

MSI GF75 Thin

Les PC gamer de chez MSI ont largement évolué au fil du temps au point de devenir des machines tout à fait recommandables et aux configurations variées. le GF75 Thin se distingue avant tout par sa taille avec un format de 17,3 pouces, mais aussi par sa finesse de seulement un peu plus de 2,3 cm. À l’intérieur on retrouve une configuration musclée à base de processeur Intel core i7-10750H couplé à 16 Go de RAM. Une RTX 3060 est là pour assurer la partie graphique et un SSD au format NVMe de 512 Go complète le tout. Au global, la puissance délivrée est très intéressante pour tous joueurs cherchant à jouer en RTX aux jeux compatibles. Il est aussi à noter que ce laptop est livré sans aucun système d’exploitation, il va donc falloir prévoir d’en installer un.

Les points clés du MSI GF75 Thin

L’écran Full HD de 17,3 pouces à 144 Hz

Le combo i5 10e gen + RTX 3060 + 16 Go de RAM

Le Clavier RBG

Au lieu de 1 599 euros, le PC portable MSI GF75 Thin est aujourd’hui disponible pour 1 099 euros pendant les soldes d’été.

