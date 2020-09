La Lenovo Tab P11 Pro prouve que les tablettes Android peuvent être des alternatives à l’iPad Pro

Avec son écran OLED de 11,5 pouces et sa conception, la Lenovo Tab P11 Pro est une proposition très complète sur le marché des tablettes Android pour rendre coup pour coup au ténor du secteur : l'iPad Pro.

L’événement aurait pu passer inaperçu, il coïncide avec l’IFA dont l’organisation a été bousculée par la crise sanitaire actuelle, néanmoins parmi les annonces de Lenovo… un produit sort du lot. En effet, Lenovo a annoncé hier sa Lenovo Tab P11 Pro. Une tablette Android haut de gamme annoncée quelques semaines après la Samsung Galaxy Tab S7 Plus et la Huawei MediaPad Pro. Contrairement à ce que l’on peut penser, le marché de la tablette Android est techniquement toujours là.

Lenovo Tab P11 Pro : une fiche technique soignée

La Lenovo Tab P11 Pro intègre un écran OLED de 11,5 pouces de diagonale en définition 2K (2560 x 1600 pixels), soigneusement conçu et assez fin. Une alternative intéressante si vous cherchez un appareil polyvalent et qui a un écran similaire à celui d’un ordinateur portable en définition et en taille, mais avec la portabilité du format tablette. Avec seulement 5,8 millimètres d’épaisseur, la Tab 11 Pro pèse moins d’un demi-kilogramme et ce qui ressort également est son apparence qui nous fait vaguement penser à l’iPad Pro. Je vous propose néanmoins d’arrêter la comparaison ici, car toute analyse comparative destinée à évaluer le degré d’originalité d’un design par rapport à un autre est un exercice délicat qu’il convient d’aborder avec grande circonspection. Au passage, cet écran est compatible Dolby Vision et HDR10.

Cette tablette a également un total de quatre haut-parleurs conçus par la marque JBL, compatibles avec le Dolby Atmos pour créer un effet surround. Il y a également un capteur d’empreintes digitales soigneusement intégré sur la tranche de l’appareil, un stylet qui s’attache grâce à un système magnétique, un clavier avec touch pad, ainsi que deux caméras à l’avant et deux caméras à l’arrière. À l’intérieur, on retrouve le processeur Qualcomm Snapdragon 730G (une variante du Snapdragon 730 dont la puce graphique a été boostée) associé à 4 ou 6 Go de mémoire vive ainsi que 64 ou 128 Go de stockage interne, sans oublier la possibilité d’insérer une microSD jusqu’à 1 To (dans le même plateau pour le nanoSIM). La Lenovo Tab P11 Pro sera disponible à partir de 679,90 euros d’ici la fin d’année 2020.

Lenovo rejoint donc Samsung et Huawei dans ce segment de la tablette Android haut de gamme, avec la Galaxy Tab S7 Plus, dont le test est en cours, et la Huawei MediaPad Pro déjà testée sur Frandroid. La Galaxy Tab S7 Plus joue le rôle de vaisseau amiral dans cette équipe de choc, avec son écran OLED de 12,4 pouces et son taux de rafraîchissement à 120 Hz. Elle est équipée du dernier et meilleur processeur Snapdragon 865 Plus de Qualcomm, ainsi que de 8 Go de RAM. Samsung a également installé quatre haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos.

Problème : Android reste inadapté aux tablettes

Ces tablettes ont malheureusement un défaut majeur : la grande majorité des applications Android sont inadaptées à un écran aussi grand. Les constructeurs font un bon travail en s’assurant que leurs propres applications fonctionnent bien et ils proposent des fonctions sur-mesure (affichage de plusieurs apps en même temps ou encore les modes PC), ce qui est une bonne chose, mais cela ne peut pas compenser le fait que la plupart des applications ressemblent à des applications mal-formées lorsqu’elles sont affichées sur une si grande surface ou que les applications conçues pour les tablettes restent cloisonnées à l’iPad.

Personnellement, j’espère que Chrome OS s’impose comme l’alternative à l’iPad pour les tablettes et j’aurai adoré retrouver cet OS sur ces matériels haut de gamme. La Lenovo IdeaPad Duet en est le parfait exemple, cette tablette offre une machine 2-en-1 très polyvalente.

Malheureusement, on considère encore qu’il n’y a que l’iPad sur ce segment de produit. Il existe pourtant des tablettes haut de gamme Android, ainsi que des modèles sous Windows 10 (comme la Surface Go 2). Le constat est que ce sont deux approches beaucoup trop timides pour leur permettre de s’établir comme des alternatives convaincantes à l’iPad Pro.