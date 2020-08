Lenovo M10 HD et P11 Pro : une nouvelle gamme de tablettes Android

Lenovo profite de l'IFA 2020 pour dévoiler une gamme de nouvelles tablettes sous Android. Une nouvelle concurrente pour l'iPad d'Apple et les Galaxy Tab de Samsung.

Lenovo est l’un des rares fabricants avec Samsung à continuer d’investir sur le marché des tablettes. La marque profite de l’IFA 2020 pour présenter plusieurs appareils : la Tab P11 Pro et la Tab M10 HD Gen 2.

Lenovo Tab P11 Pro : une tablette grand format avec écran OLED

La plus ambitieuse des deux est sans aucun doute la Lenovo Tab P11 Pro équipée d’un grand écran OLED de 11,5 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et des certifications HDR10 et Dolby Vision. La machine se destine évidemment à des usages de consultation vidéo ou audio, avec notamment 4 haut-parleurs signés JBL. Lenovo met en avant les marges assez fines, de l’ordre de 6,9 mm, tout autour de l’écran.

Un clavier et une cover jouant le rôle de pied ajustable sont proposés // Source : Lenovo Source : Lenovo

Pour animer le tout, on a le droit à un SoC Qualcomm Snapdragon 730G épaulé par 4 ou 6 Go de RAM et 128 Go de stockage au format uMCP (basés sur de l’UFS). La connectivité se fera par du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, mais aussi par une compatibilité avec les réseaux 4G LTE. La tablette tourne sous Android 10 avec le Google Play Store quelques applications comme Bamboo Paper, Netflix ou OneNote. Avec une batterie de 8600 mAh, le fabricant promet une autonomie de l’ordre de 15 heures en lecture vidéo pour 8 heures en navigation sur le web. La recharge se fait par le port USB-C (USB 3.0) et le chargeur 20W inclus avec la tablette. Terminons le tour des caractéristiques par les deux modules photo. Lenovo proposera une caméra de 13 mégapixels autofocus à l’arrière, avec un second capteur de 5 mégapixels grand-angle avec une mise au point fixe, et deux capteurs de 8 mégapixels à l’avant.

Parmi les accessoires proposés par Lenovo pour ce produit, on peut mentionner les habituels : couverture (jouant aussi le rôle de pied ajustable), clavier ou encore stylet, ici un Lenovo Precision Pen 2. La Lenovo Tab P11 Pro pèse 485 grammes avec les dimensions suivantes : 264,88 x 171,4 x 5,8 mm.

Lenovo Tab M10 HD Gen 2 : une tablette milieu de gamme plus classique

On a parlé de gamme de tablettes, Lenovo nous en présente ici une deuxième. La Lenovo Tab M10 HD Gen 2 est clairement pensée pour avoir un prix de vente plus faible. C’est une tablette avec un écran LCD IPS plus classique, de 10,1 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. Le processeur est également moins impressionnant, un SoC MediaTek P22T épaulé par 2 ou 4 Go de RAM et 32 ou 64 Go de stockage. La 4G est toujours de la partie, avec le Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0.

La batterie de 5000 mAh se recharge par USB-C et devrait permettre une autonomie jusqu’à 8 heures de lecture vidéo. La tablette fait le service minimum niveau photo, avec un capteur de 5 mégapixels à l’avant, et de 8 mégapixels à l’arrière. Cette tablette pourra aussi être vendue avec un Smart Dock Bluetooth la transformant en appareil connecté avec Amazon Alexa. Une version « avec Google Assistant » sera proposée également.

Prix et disponibilité

Lenovo n’a pas dévoilé le prix et la date de sortie de ces tablettes. Nous proposerons une mise à jour de l’article dès que la marque nous aura communiqué de nouvelles informations.