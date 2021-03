Le Huawei MateBook D 15 (2021) : un passage à l’Intel 11e génération pour un boost graphique

Le MateBook D 15 de Huawei sera disponible le 27 avril pour près de 850 euros, avec le Wi-Fi 6, 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

Malgré des difficultés sur le marché du smartphone, Huawei continue de développer ses gammes de PC. Dans un communiqué de presse, la marque chinoise affirme vouloir viser « les jeunes consommateurs » avec son nouveau MateBook D 15, qui sera disponible en France le 27 avril, pour près de 850 euros. Pour cela, rien de mieux qu’une remise au goût du jour. Le fabricant chinois équipe son PC d’un Intel Core i5 de 11e génération, basé sur une architecture en 10 nm. Il embarque par ailleurs un processeur graphique assez performant.

Un autre atout de ce MateBook semble être son écran 15 pouces Full HD, en 16/9, avec traitement anti-reflet et un design FullView, ce qui signifie qu’il occupe 87 % du châssis. On peut ajouter deux qualités à son crédit : Deux certifications, l’une appelée TÜV Rheinland, portant sur la faible teneur en lumière bleue de l’écran, et l’autre sur la qualité du traitement anti-scintillement de la dalle.

Côté design, Huawei continue dans la veine de ses précédents MateBook, à savoir des formes épurées et minimalistes, idéales pour un PC destiné à une utilisation scolaire ou professionnelle. Les deux coloris disponibles, Space Grey ou Mystic Silver, correspondent parfaitement à cette philosophie. Les dimensions et le poids restent raisonnable, puisqu’il devrait peser environ 1,56 kg et mesurer 1,69 cm. Huawei précise tout de même qu’en fonction des configurations, les dimensions et le poids de son MateBook pourraient varier quelque peu.

Les spécifications technique du MateBook D 15 (2021)

Si le modèle exact de processeur qui sera intégré à ce nouveau MateBook D 15 n’est pas encore connu, on sait déjà qu’il s’agit d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Il devrait embarquer 4 cœurs et 8 threads, ainsi que le processeur graphique intégré Intel Iris Xe Graphics (que l’on a pu tester sur le XPS 13 9310). Pour soutenir ce processeur de nouvelle facture, Huawei a placé sous le capot 16 Go de mémoire RAM DDR4, ainsi qu’un SSD de 512 Go. Ce dernier repose sur une interface NVMe PCIe grande vitesse, dans l’objectif de rendre le système encore plus rapide.

Il sera d’ailleurs possible, en pressent les touches FN et P en même temps, d’accéder à un mode performance pour les applications les plus gourmandes. Pour refroidir tout cela, Huawei a placé un ventilateur Shark et deux caloducs.

Pour ce qui est des fonctionnalités, le MateBook D 15 bénéficie d’une carte double antenne pour le Wi-Fi 6. Il supporte le Multi-Screen, la reconnaissance d’empreintes digitales, et possède une caméra encastrée en guise de webcam. Par ailleurs, le cable d’alimentation supporte la SuperCharge et le PC peut effectuer une charge inversée d’un Smartphone, même lorsqu’il est éteint.

Précisons que Huawei a aussi présenté une nouvelle version de son MateBook 14.