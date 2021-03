Huawei annonce un nouveau MateBook 14, plus puissant mais plus cher

En dépit d’un contexte peu favorable pour Huawei en Europe, la marque ne se décourage pas. Sur le marché du laptop, elle vient ainsi d’annoncer la commercialisation prochaine de plusieurs machines dont un nouveau MateBook 14. L’appareil évolue peu en termes de design, mais accueille désormais des puces Intel de 11ème génération.

Le même, un peu plus rapide, mais aussi un peu plus cher. Avec son MateBook 14 2021, Huawei ne change pas vraiment la donne en termes d’équipement et de châssis, mais intègre quand même des processeurs Intel de dernière génération. Ce changement permet à l’appareil de gagner légèrement en performances et d’hériter d’une partie graphique Iris Xe plus musclée, mais a pour conséquence d’émousser son placement tarifaire.

Proposé à partir de 999 euros l’an dernier avec un Core i7 de 10e génération (Comet Lake-U), le MateBook 14 se positionne cette année à partir de 1099,99 euros en France, avec un Core i5 (Tiger Lake-U), 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD. La configuration supérieure, regroupant un Core i7-1165G7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est pour sa part annoncée pour 1249,99 euros. Les deux versions du produit feront par contre leur entrée sur le marché hexagonal en même temps : le 24 mai prochain.

Même écran, même châssis, même batterie…

Pour le reste, Huawei nous gratifie de la même dalle IPS tactile que l’an dernier. On retrouve donc l’écran FullView 14 pouces 2K (2160 x 1440 pixels pour 185 ppp de densité) du modèle 2020, capable de couvrir à 100 % le spectre sRGB et de monter jusqu’à 300 nits de luminance pour un contraste annoncé à 1500:1. Ce dernier profite par ailleurs toujours d’un ratio 3:2 avec un ratio écran/châssis de 90 %.

Le châssis du MateBook 14 ne bouge pas lui non plus, avec une webcam intégrée dans une touche du clavier (attention à la prise de vue en contre-plongée, loin d’être idéale puisqu’elle vous filmera le menton avant tout le reste…), deux ports USB-A, un port USB-C (visiblement non compatible Thunderbolt 4), une prise casque et une sortie HDMI, le tout logé dans une enveloppe en aluminium de 15,9 mm d’épaisseur pour 1,49 kg.

La capacité de la batterie se limite une nouvelle fois à 56 Wh. Huawei lui prédit une autonomie pouvant aller jusqu’à 11 heures en lecture vidéo 1080p (en local), un chiffre qui risquera d’être revu à la baisse en lecture vidéo sur les plateformes de SVoD ou dans le cadre d’une utilisation plus exigeante. La recharge se fait pour sa part via USB-C, à l’aide d’un bloc de 65 W.