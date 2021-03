La progression d’Oppo impressionnante : numéro 1 en Chine, la marque a détrôné Huawei

Oppo est devenu la marque numéro 1 début 2021 en Chine. Elle passe devant Huawei et Vivo. Une ascension fulgurante.

En Europe, Huawei est passé de 15 à 7 % de parts de marché au quatrième trimestre 2020. Une chute vertigineuse qui était attendue, le constructeur chinois subit de plein fouet la censure américaine et n’a pas commercialisé un nouveau smartphone Android équipé du Play Store depuis plusieurs mois. Ce que l’on ne savait pas, c’est qu’en Chine, la marque subit également les conséquences de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine.

Oppo est numéro 1 en Chine

Faute d’approvisionnement et face au dynamisme de ses concurrents, Huawei perd pied, tandis qu’Oppo profite de la situation. La marque chinoise s’est hissée à la première place en janvier 2021. Au total, ce sont 21 % de parts de marché pour Oppo soit 21 % des smartphones vendus en Chine. Vivo est le second constructeur avec 20 %, puis ensuite Huawei prend la troisième avec place avec 16 %.

La progression d’Oppo est remarquable avec 26 % de progression selon Counterpoint. On peut noter un dynamisme commercial important avec de nombreuses sorties. Cela devrait continuer en 2021, Oppo compte commercialiser sa série Find X3 prochainement.

Le cabinet Counterpoint explique également ce succès par la commercialisation de la série Oppo Reno 5 qui n’a pas été lancé en Europe. Il s’agit d’un smartphone de 6,43 pouces équipé d’un écran Full HD+ à 90 Hz, mais avec un SoC Snapdragon 765G. Plus récemment, Oppo a annoncé le concept X 2021 : un nouveau smartphone pliant surprenant avec son écran enroulable.

Oppo vs Xiaomi dans le monde

Dans le monde, Oppo est en forte progression mais c’est la marque Xiaomi qui sort du lot. Selon les chiffres d’IDC, Huawei a ainsi été dépassé par Xiaomi et Oppo. Mais c’est bien Xiaomi qui crée la surprise, en augmentant son nombre de ventes de 32 % entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020. Sur l’ensemble de l’année 2020, Xiaomi a ainsi vendu 17,6 % de smartphones en plus qu’en 2019 selon IDC.