Oppo Find X3 : on sait quasiment tout des prochains haut de gamme du constructeur

Alors qu’Oppo doit annoncer la semaine prochaine ses Oppo Find X3 Pro, Neo et Lite, le site WinFuture a dévoilé une grande partie de leurs caractéristiques.

C’est désormais officiel, Oppo organisera une conférence le 11 mars prochain. Ce devrait être l’occasion pour le constructeur chinois de présenter officiellement sa nouvelle gamme de smartphones premium, sous le nom de Oppo Find X3. On espère notamment y découvrir les Oppo Find X3 Pro, Oppo Find X3 Neo et Oppo Find X3 Lite.

Cependant, à plus d’une semaine de la présentation, le site allemand WinFuture a obtenu nombre d’informations au sujet de ces trois nouveaux smartphones. De quoi mettre en avant les différents coloris de l’Oppo Find X3 Pro — en noir ou en bleu — mais également du Find X3 Neo (en blanc) ou du Find X3 Lite (en bleu).

Surtout, WinFuture en profite pour dévoiler en avance les fiches techniques, particulièrement complètes, des trois smartphones.

On y découvre notamment que l’Oppo Find X3 Pro devrait être équipé d’un écran Oled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une définition de 3216 x 1440 pixels. Le smartphone profiterait de la dernière puce haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 888, ainsi que de quatre appareils photo au dos : un module grand-angle de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels, un appareil avec téléobjectif de 13 mégapixels et un appareil macro de 5 mégapixels. L’Oppo Find X3 Pro serait également doté d’une batterie de 4500 mAh compatible avec une charge rapide de 65 W et avec la charge sans fil.

Des versions Neo et Lite qui n’ont pas à rougir de leur fiche technique

De son côté, l’Oppo Find X3 Neo, le modèle un peu plus accessible, serait équipé d’un écran Oled 90 Hz de 6,5 pouces avec une définition Full HD+, d’une puce Snapdragon 865, d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un module ultra grand-angle de 16 mégapixels, d’un appareil avec téléobjectif de 13 mégapixels et d’un module macro de 2 mégapixels. Il serait lui aussi doté d’une batterie de 4500 mAh avec charge rapide 65 W, mais sans charge sans fil.

Enfin, l’Oppo Find X3 Lite, le modèle le plus accessible des trois, serait quant à lui équipé d’un écran Oled et 90 Hz de 6,44 pouces avec une définition Full HD+. Il profiterait également d’un processeur Snapdragon 765G, de quatre modules photo dont un grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La batterie serait quant à elle d’une capacité de 4300 mAh avec charge rapide 65 W, mais toujours sans charge sans fil.

Pour en savoir plus sur ces trois futurs smartphones, et notamment sur leur prix ou leur disponibilité en France, il faudra sans doute patienter jusqu’au 11 mars.