OnePlus 9 et Oppo Find X3 Pro : des présentations à suivre sur le mois de mars

OnePlus et Oppo donnent rendez-vous pendant le mois de mars. Le premier va sans doute dévoiler les OnePlus 9, 9 Pro et 9R tandis que le second confirme qu'il dévoilera la série des Find X3 avec peut-être le Find X3 Pro dans le lot.

L’année 2020 et la crise sanitaire qui l’a marquée ont beau être derrière nous, 2021 ne signe pas un retour à la normale, du moins pas pour tout de suite. Ainsi, le MWC 2021 de Barcelone a été décalé. Les marques de smartphones n’ont donc pas profité de ce salon pour annoncer leurs nouveaux produits, mais elles essaient tout de même de garder un agenda classique bon an, mal an.

C’est notamment le cas d’Oppo et de OnePlus. Les deux marques cousines — sous l’égide du groupe Oplus — ont en effet promis des annonces pour ce mois de mars. On attend évidemment l’Oppo Find X3 Pro et la série des OnePlus 9.

Le teasing de OnePlus

Procédons dans l’ordre chronologique en démarrant avec OnePlus. La firme promet sur son site officiel indien une annonce pour le 8 mars prochain. « Quelque chose de nouveau se profile à l’horizon », claironne la marque en illustrant son propos d’une photo de la Terre. Dans l’onglet, le site affiche aussi le mot « moonshot ».

Aucune mention n’est faite des OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, mais un lancement de ces smartphones est pressenti pour la mi-mars, selon les derniers bruits de couloir. Le 8 mars, nous pourrions donc avoir droit à une présentation complète ou partielle des appareils. Rappelons au passage que le troisième modèle plus abordable se nommerait OnePlus 9R.

Le rendez-vous Oppo

Du côté d’Oppo, les choses sont un peu plus explicites. Le constructeur a envoyé une invitation aux rédactions pour donner rendez-vous le 11 mars à 12h30 (heure de Paris) afin de dévoiler la série Find X3 au travers d’un événement en ligne.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones à acheter en 2021 – Comparatif

On espère surtout découvrir l’Oppo Find X3 Pro, successeur supposé de l’Oppo Find X2 Pro que nous avons particulièrement apprécié. Et pour nous, ce dernier est tout simplement considéré comme le meilleur smartphone de l’année 2020. D’autres modèles sont aussi attendus en plus de ce fleuron.