Oppo Find X3 Pro : une batterie de 4500 mAh et un chargeur de 65 W annoncés

L’Oppo Find X3 Pro se profile à l’horizon. Attendu pour le printemps, le smartphone a obtenu sa certification en Chine et aux États-Unis. Il serait doté d’une double batterie de 4500 mAh et d’un chargeur rapide de 65 W. Soit encore plus d’autonomie en prévision que son rapide aîné.

Après le succès du Find X2 Pro, que nous avons auréolé du titre de meilleur smartphone 2020, son héritier est attendu de pied ferme. Et les contours du possible Find X3 Pro se dessinent progressivement.

Le bloc photo Find X3 Pro a déjà fait l’objet de premières fuites, révélant un design inspiré de celui de l’iPhone 12 Pro avec deux capteurs promis de 50 mégapixels. Et Evan Blass a également dévoilé les caractéristiques du smartphone Oppo dont un écran adaptatif de 120 Hz et la présence du processeur Snapdragon 888 de Qualcomm récemment annoncé.

C’est aujourd’hui au tour des certifications enregistrées en Chine chinoises et aux USA de lever le voile sur la batterie.

Plus d’autonomie en vue

Selon le site GSMArena qui a repéré les informations, l’Oppo Find X3 Pro, attendu pour une présentation en mars prochain, sera équipé d’une double batterie. Un modèle CPH2173 est apparu dans les listings de la FCC, l’organe de certification américain, et auprès de la CCC, son homologue chinois.

On y apprend que le smartphone Oppo sera équipé de deux cellules de taille égale avec une charge minimale de 2200 mAh. Il faut donc s’attendre à ce que la firme de Shenzhen annonce une batterie de 4500 mAh sur son prochain appareil haut de gamme. C’est un petit mieux que le Find X2 Pro (4260 mAh) qui permettait déjà une autonomie assez impressionnante jusqu’à 36 heures.

Comme le Find X2 Pro, le successeur disposera de la charge rapide 65 W. Et avec ce chargeur, le smartphone proposait déjà une charge fulgurante de 0 à 100 % en moins de 40 minutes.

Les certifications confirment la présence du Snapdragon 888 et de ColorOS 11.2 basé sur Android 11. GSMArena indique également que la FCC a validé des écouteurs USB-C. Le Find X3 Pro devrait ainsi sans surprise être dépourvu de prise jack 3,5 mm.