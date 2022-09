À -40 %, ce laptop Huawei doté d’un i3 11e gen est le bon deal de la rentrée

Un PC portable à petit prix et efficace ? C’est possible si on se tourne vers ce MateBook D 15 (2021) de chez Huawei. Cet ultrabook doté d’un i3 de 11e gen ne coûte plus que 429,99 euros contre 699,99 euros à sa sortie.

Avec sa gamme MateBook, Huawei propose de bons ordinateurs, taillés pour un usage bureautique. Grâce à une fiche technique équilibrée, le modèle D 15 de 2021 est un PC portable efficace au quotidien avec un prix accessible, surtout aujourd’hui grâce aux 270 euros de remise sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir du Huawei MateBook D 15 (2021)

Un écran Fullview de 15 pouces au format 16:9

Un processeur Intel Core de 11e génération

La présence de la charge rapide 65 W

Affiché au prix de 699,99 euros, le Huawei MateBook D 15 (2021) est régulièrement en promotion, mais aujourd’hui ce PC portable est à son prix le plus bas sur Amazon : 429,99 euros seulement. Il est également au même prix sur le site officiel.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Huawei MateBook D 15 (2021). Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter le Huawei MateBook D 15 (2021) au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un laptop parfait pour le multimédia

Le Huawei MateBook D 15 (2021) propose un écran Full View de 15,6 pouces au format 16:9 avec des bordures fines pour un ratio affichage/écran de 87 %. Une belle dalle IPS LCD en Full HD parfaite pour réaliser du multitâches, qui offre un meilleur rendu que le modèle précédent, notamment grâce à une bonne calibration d’origine et une excellente luminosité maximale.

Malgré sa diagonale de 15 pouces, l’ultraportable de Huawei reste léger et facilement transportable (1,56 kg et 1,69 cm) — de quoi plaire aussi bien aux utilisateurs de bureau qu’aux voyageurs. Son châssis en aluminium offre une bonne connectique, avec un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI, et une prise jack. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Et conçu pour des usages classiques

On est loin de la configuration la plus puissante proposée par Huawei, mais ce modèle D 15 (2021) est suffisamment performant pour les usages du quotidien. On a droit ici à un Intel Core i3 de 11e génération (i3-1115G4) cadencé à 1,2 GHz et jusqu’à 3 GHz en mode TurboBoost, épaulé par 8 Go de RAM. Pour ce prix, les télétravailleurs ou étudiants pourront tout à fait se satisfaire de cette puissance, surtout pour des tâches simples, allant de la bureautique, à la navigation web ou encore de jeux 2D.

Côté stockage, on retrouve un SSD de 256 Go, qui apporte non seulement une bonne capacité de stockage pour enregistrer tous vos fichiers, mais également de faire profiter de temps de chargement réduits et de lancements rapides de la machine, pour un gain de productivité toujours plus agréable. Pour tenir la cadence, le MateBook D 15 (2021) embarque une batterie de 56W qui offre 10 heures d’autonomie en lecture vidéo d’après la marque. On appréciera surtout son chargeur 65W qui délivre au bout de 15 minutes, deux heures d’utilisation.

Découvrez d’autres PC portables à moins de 500 euros

Afin de comparer le Huawei MateBook D 15 2021 avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.