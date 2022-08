Pour la rentrée, jusqu’à 510 euros de remise sur les meilleurs PC Huawei : lequel choisir ?

En une poignée d'année, Huawei est parvenu à se faire un nom dans le monde des PC portables grâce à la qualité de sa gamme MateBook. Ce sont des laptops très performants et aux finitions exemplaires. Ils sont généralement chers… Sauf en cette période de rentrée où la boutique de Huawei propose des réductions pouvant aller jusqu’à 510 euros.

Vous êtes à la recherche d’un PC portable pour la rentrée ? Bonne nouvelle, les excellents MateBook de Huawei sont quasiment tous en promotion jusqu’au 29 septembre. La marque chinoise propose en ce moment des réductions allant de 200 à 510 euros sur ses meilleurs laptops et le paiement en 4× sans frais dans sa boutique. Voici notre sélection des meilleures affaires.

Le Huawei MateBook D 14 est à 499,99 euros (200 euros de remise)

Le PC/tablette Huawei MateBook E (version Intel Core i3) est à 499,99 euros (150 euros de remise)

Le Huawei MateBook D 15 est à 599,99 euros (300 euros de remise)

Le Huawei MateBook 16 est à 799,99 euros (400 euros de remise)

Le Huawei MateBook 14 est à 739,99 euros (510 euros de remise)

L’écran de 27 pouces Huawei MateView GT est à 249,99 euros (150 euros de remise et de nombreux accessoires à petits prix en plus)

La Huawei Watch GT3 Active (46 mm, coloris noir) est à 169,99 euros (80 euros de remise)

La tablette Huawei MatePad 11 (6 + 64 Go) est à 299,99 euros (100 euros de remise)

Si vous êtes étudiant, il y a une deuxième bonne nouvelle pour vous : via le site Unidays, Huawei offre une paire d’écouteurs Huawei Freebuds 4, d’une valeur de 149 euros ou propose de nombreuses réductions sur des accessoires pour l’achat de l’un des PC listés ci-dessus, mais aussi de smartphones ou d’accessoires de marque Huawei. Le coupon de réduction pour bénéficier de ces Freebuds 4 se trouve cette page du site de Huawei.

Le Huawei MateBook D 14 (2021) à 499,99 euros

À moins de 500 euros, le Matebook D 14 (version de 2021) est un PC portable tout à fait recommandable pour un étudiant qui recherche un appareil facilement transportable (1,38 kg) mais avec une surface d’affichage plus généreuse qu’un laptop de 13 pouces.

La fiche technique de ce PC repose sur un processeur Intel Core i3 (11e génération) associé à un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. Concrètement, vous ne stockerez pas les 25 saisons de votre série préférée dessus, mais vous pourrez faire tourner correctement la majorité des applications de productivité, d’Office 365 à XnView.

Habituellement vendu 699,99 euros, le Huawei MateBook D 14 a actuellement droit à 200 euros de réduction dans sa version Intel Core i3, soit 499,99 euros seulement.

Le Huawei MateBook D 15 (2021) à 599,99 euros

Un écran de 14 pouces, c’est un peu juste pour vous pour travailler ? Pas de problème, Huawei propose le Matebook D en version 15 pouces. Ce PC portable conserve toutes les forces du Huawei MateBook D14 : un bel écran Full HD (de 15,6 pouces ici), une coque métallique aux finitions irréprochables et un gros chargeur de 65 Watts capable de recharger le PC en un peu plus d’une heure.

Évidemment, cette version de 15 pouces est un peu plus lourde (1,56 kg), mais sa fiche technique est un peu mieux garnie. Le MateBook D 15 embarque en effet un processeur Intel Core i5 (11e génération), avec un SSD NVMe M.2 de 512 Go et 8 Go de RAM. De quoi faire tourner Photoshop sans trop de problème, en plus des applications de productivité classique.

Le Huawei MateBook D 15 (2021) est disponible à 599,99 euros au lieu de 899,99 euros sur le site de Huawei.

Le Huawei MateBook 16 à 799,99 euros

Les Huawei MateBook 14 ou 16 sont les PC haut de gamme de Huawei. La marque fait peu de compromis sur ces appareils… Et elle fait aussi peu de compromis sur le prix. Avec leur écran 2K au format 3:2 aux bordures ultra-fines, leur construction en aluminium et leur pavé tactile recouvert d’une surface en verre, ce sont des appareils très confortables à utiliser. Et très beaux de surcroît.

Du côté du MateBook 16, outre l’écran de 16 pouces, on trouve une fiche technique solide. Processeur AMD Ryzen 5 de dernière génération, 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD NVMe M.2. Une configuration musclée qui lui garantit de tenir plusieurs années sans frémir.

Le Huawei MateBook 16 est disponible actuellement au prix de 799,99 euros. Soit une réduction de 400 euros par rapport à son prix habituel.

Le Huawei MateBook E à 499,99 euros

Le Huawei MateBook E se place comme un ordinateur hybride qui réunit PC portable et tablette tactile en un seul appareil. Il s’agit du plus petit laptop de Huawei puisqu’il affiche une diagonale de 12,6 pouces. Son clavier détachable le rend facilement transportable, surtout qu’il ne pèse que 709 grammes. Sa dalle tactile OLED permet une grande ergonomie, que ce soit dans la navigation du bout des doigts ou dans la prise de note manuscrite avec un stylet. Le Huwaei MateBook E tire sa puissance d’une puce Intel Core i-3 de 11e génération. Les tâches bureautiques basiques seront fluide en toute circonstance. Mieux, le Huawei MateBook E tourne nativement sous Windows 11 ce qui vous évite une longue mise à jour au démarrage.

Ce MateBook E affiche une réduction de 150 euros sur le site de Huawei. À 499,99 euros, il est difficile de trouver un PC portable hybride aussi intéressant et compact à ce prix sur le marché.

L’écran 27 pouces Huawei MateView GT à 249,99 euros

Un PC portable, c’est pratique quand on doit le transporter dans les amphis. Mais quand il s’agit de revenir chez soi, rien de tel que le confort d’un grand écran. Huawei propose justement ce bel écran incurvé de 27 pouces à 249,99 euros seulement.

C’est actuellement l’un des meilleurs écrans du marché dans cette gamme de prix : définition 2K, fréquence d’affichage allant jusqu’à 165 Hz et ses performances excellentes sont soulignés par de nombreux tests sur le web.

Pour la rentrée, Huawei baisse son prix de 150 euros. Il ne coûte que 249,99 euros jusqu’à la fin du mois de septembre.