Le Huawei MateBook D 15 (2021) doté d’un i5 11e gen chute à moins de 600 €

Élégant et compact, le Huawei MateBook D 15 2021 est un ultrabook bien pensé pour tous les jours. Il avance de belles performances, mais brille surtout par son prix aujourd'hui, car il passe de 799,99 euros à seulement 599,99 euros.

Avec sa gamme MateBook, Huawei propose une bonne alternative Windows au MacBook Air. Ce sont de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du MateBook D 15 (2021) qui se montre plus performant que son prédécesseur en intégrant un processeur i5 de 11e génération. Il devient en ce moment plus accessible grâce à une remise de 200 euros sur son prix initial.

Les atouts du MateBook D 15 2021

Un design élégant et fin avec son écran de 15,6 pouces

Un processeur Intel Core de 11e génération

Une bonne autonomie couplée à la charge rapide

Initialement à 799,99 euros, le Huawei MateBook D 15 (2021) est actuellement en promotion à 599,99 euros sur Amazon. Cela revient à faire 200 euros d’économie sur la facture.



au meilleur prix ? Où acheter le Huawei MateBook D 15 (2021) au meilleur prix ? Il n'y a pas d'offres pour le moment

Un laptop aux performances booster

Pour ce modèle sorti il y a un an, il reste très recommandable au vu de sa fiche technique. Pour rendre son laptop plus durable et performant dans le temps, Huawei a fait le choix d’équiper son MateBook D 15 d’un processeur Intel Core i5 de 11e génération. Ainsi, le laptop du constructeur chinois gagne en puissance : on peut aussi bien travailler que naviguer sur Internet sans ralentissement ou encore faire des travaux créatifs comme de la retouche photo.

Sur cet ultrabook, l’expérience utilisateur sera bien fluide, où on va apprécier la présence de 8 Go de RAM et d’un SSD NVMe M.2 de 256 Go pour garantir une excellente fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows en quelques secondes.

Un design minimaliste et une charge rapide efficace

Esthétiquement, cette version 2021 reprend le look de son prédécesseur. On retrouve un PC portable sobre et élégant, avec un châssis en métal mat. Malgré une diagonale de 15,6 pouces, l’ultrabook a été conçu pour être peu encombrant lors de vos déplacements avec son poids plume de 1.56 kg et sa conception fine de 17 mm d’épaisseur. Avec l’écran FullView, vous obtiendrez un rapport écran-châssis de 87 % avec des bords fins. Parfait donc pour réaliser du multitâches, sa grande dalle offre par ailleurs une belle qualité d’images, en définition Full HD.

Enfin côté autonomie, ce MateBook s’avère très endurant. Selon le constructeur, il assure une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. On apprécie surtout son chargeur USB-C de 65 W capable au passage de faire le plein en 1 h 10. Il pourra donc récupérer rapidement des pourcentages — comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation. On note également la connectique fournie, avec un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI, et une prise jack. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Les meilleurs PC portables du moment

Afin de comparer le Huawei MateBook D 15 2021 avec les meilleures références actuelles du marché disponibles sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.