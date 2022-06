Le Huawei MateBook D 15 (2021) avec un i5 11e gen est 250 € moins cher

Vous êtes à la recherche d'un PC portable pas cher pour vous accompagner en toutes circonstances, qui en quand même sous le capot ? Le Huawei MateBook D 15 (2021) est idéal puisqu'il embarque un i5 de 11e gen pour 549 euros au lieu de 799 euros.

Huawei a fait sensation lors du MWC, avec son nouveau moniteur et même une imprimante capable de sortir jusqu’à 28 pages par minute. Même si la marque traverse certains obstacles avec l’embargo américain, le constructeur chinois n’a pas dit son dernier mot en multipliant les bonnes références, notamment avec ses PC portables. On retrouve le D 15 2021 dont ses atouts font de lui une référence à considérer, surtout quand cet ultrabook est aujourd’hui moins cher grâce une réduction de 250 euros grâce à l’arrivée de son successeur.

Les points forts du MateBook D 15 2021

Son écran FullView de 15,6 pouces en FHD

Son processeur Intel Core de 11e génération

Son autonomie ainsi que sa charge rapide

Lancé au prix de 799,99 euros, le Huawei MateBook D 15 (2021) est aujourd’hui disponible en promotion à 549,99 euros sur Amazon.

Des bords réduits pour assurer une plus grande immersion

Le Huawei MateBook D 15 (2021) semble ne rien changer niveau esthétique. Sa conception est toujours de bonne qualité et ne déçoit pas. La marque a tout de même opéré un changement et a étendu son écran en réduisant les bordures de 5,3 mm. Résultat : vous avez droit à un rapport écran-châssis de 87 % donnant une meilleure immersion et surtout d’afficher plus de contenu. L’écran propose d’ailleurs une grande diagonale de 15,6 pouces, idéal pour réaliser du multitâches, et offre une belle qualité d’images, en définition Full HD. Vous retrouvez également un capteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation pour déverrouiller rapidement la machine.

Pour son gabarit, l’ultrabook est étonnement peu encombrant avec son poids plume de 1.56 kg et sa conception fine de 17 mm d’épaisseur. Son châssis laisse découvrir une bonne connectique : avec un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI, et une prise jack. Le Wifi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau coté sans fil.

Une configuration puissante pour les tâches du quotidien

Pour proposer un PC portable efficace au quotidien, Huawei équipe son MateBook D 15 (2021) d’un Intel Core i5-1135G7 couplé à 8 Go de RAM. Bien qu’il existe mieux, c’est un excellent rapport qualité-prix aujourd’hui : les performances sont solides pour une utilisation bureautique et multimédia. La partie graphique intégrée permet même de jouer en Full HD à des jeux gourmands.

Sur cet ultrabook, l’expérience utilisateur sera bien fluide, où on va surtout apprécier la présence du SSD NVMe M.2 de 256 Go pour garantir une bonne fluidité et une vitesse de transfert accrue, notamment pour démarrer Windows 11 en quelques secondes. Quant à l’autonomie, le constructeur promet une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Son véritable atout est son chargeur USB-C de 65 W capable de faire le plein en 1 h 10. Il pourra donc récupérer rapidement des pourcentages — comptez 15 minutes pour 2 heures d’utilisation.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à lire notre test sur le Huawei MateBook D (2021) en 16 pouces.

Un budget plus restreint ?

Si ce modèle ne rentre pas dans vos frais, il existe d’autres références à découvrir à moins de 500 euros. Nous vous invitons donc dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 500 euros en 2022.

