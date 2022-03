Huawei MateStation X : le PC tout-en-un qui veut faire ombrage à l’iMac

Ce dimanche, durant sa conférence organisée en amont du MWC 2022, Huawei a annoncé son MateStation X : un PC tout-en-un doté d'un grand écran 4K et motorisé par une puce AMD Ryzen.

Huawei n’est décidément pas venu les mains vides au MWC. En plus des MateBook X Pro et MateBook E (que nous avons pris en main sur le salon catalan), le constructeur chinois a dévoilé son MateStation X. Ce PC tout-en-un peut notamment s’enorgueillir d’embarquer un grand écran LCD Ultra HD+, tactile, de 28,2 pouces. Dans son communiqué, Huawei ne donne pas encore les spécifications complètes de cette dalle, mais l’on apprend tout de même qu’elle occupe 92 % de l’espace disponible grâce à de très fines bordures, tout en adoptant un ratio 3:2 très appréciable en productivité.

Certifié DisplayHDR 400, cet écran monte à 500 cd/m2 en pic de luminance, promet Huawei, et couvre 98 % l’espace colorimétrique DCI-P3 tout en profitant d’un DeltaE inférieur à 1. Si les dires de Huawei se vérifient, ce grand panneau profitera donc d’une calibration aux petits oignons et d’une belle fidélité colorimétrique. Dans l’immédiat, on ignore par contre à quel niveau de contraste s’attendre.

Un design soigné, et une puce AMD aux manettes

Annoncé en deux coloris (Space Grey et Mystic Silver), le MateStation X s’illustre aussi par la sobriété de ses lignes. Plutôt élégant, l’appareil est notamment basé sur un châssis en alliage d’aluminium sablé et usiné CNC. Avec ce produit, Huawei ne cache pas son ambition de concurrencer le dernier iMac M1 d’Apple… même si le MateStation X se contentera pour sa part d’un processeur AMD d’ancienne génération.

Source : Huawei

L’appareil est en effet équipé d’un AMD Ryzen 7 5800H (8 cœurs / 16 threads), initialement conçu pour les PC portables gaming. Cette puce mobile, remplacée très récemment par le Ryzen 7 6800H (annoncé au CES 2022) sera quoi qu’il en soit couplée à 16 Go de mémoire vive en DDR4, tandis que le stockage du MateStation X pourra monter à 1 To de SSD M.2. Dans cette version Ryzen 7 / 16 Go / 1 To, le Huawei MateStation X sera proposé à un tarif de 2199 euros.

