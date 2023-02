Le Huawei MateBook D 15 (2021) doté d’un Ryzen 5 est 270 € moins cher sur le site officiel

Avec sa gamme de MateBook, Huawei nous propose des ultrabooks dotés d'une configuration capable du minimum syndical sans suer et à des tarifs agressifs. Ces laptops peuvent se révéler être une alternative low-cost aux MacBook ou aux Galaxy Book. En ce moment, le MateBook D 15 doté d'un CPU Ryzen 5 affiche un prix particulièrement attractif, car celui-ci passe de 849,99 euros à 579,99 euros sur le site du constructeur officiel.

Si l’idée de dépenser plus de 1 000 euros pour le dernier MacBook ou le Samsung Galaxy Book3 vous donne des sueurs froides, le MateBook D 15 de Huawei devrait être une alternative convenable. À partir du moment où vous lui destinez un usage bureautique, ses performances se montreront à la hauteur, sa transportabilité ainsi que son design sobre et élégant pourraient également vous convaincre. On le trouve en ce moment avec une réduction de 270 euros.

Les atouts du Huawei MateBook D 15 (2021)

Le processeur Ryzen 5 5500U à 6 cœurs et 12 threads

Ses dimensions le rendant transportable partout

La charge rapide qui refait le plein en environ une heure

Au lieu de 849,99 euros habituellement, le Huawei MateBook D 15 est maintenant disponible en promotion à 579,99 euros sur le site officiel du constructeur.

Un ultrabook minimaliste mais abordable

Le Huawei MateBook D 15 se décline en plusieurs configurations, l’une ayant un processeur Intel, l’autre un Ryzen, mais dans tous les cas, il reste le même à l’extérieur. Ce laptop expose un écran de 15,6 pouces, une dalle IPS en résolution Full HD (1920 x 1080 pixels) plus précisément et qui assure un angle de vision de 178°. Concernant la luminosité, celle-ci s’élève à 250 cd/m², vous n’aurez pas besoin d’un écran plus lumineux, surtout si vous comptez passer vos journées devant.

Si l’on choisit un ultrabook, c’est plus pour sa transportabilité que pour ses performances. Les dimensions du MateBook D 15 allient ainsi finesse et légèreté avec une épaisseur de 16,9 mm et un poids plume de 1,5 kg. Au niveau de l’autonomie, la batterie devrait tenir environ 7 heures, ce qui est un peu juste pour une journée de travail. Tâchez donc de ne jamais vous séparer du chargeur USB-C 65 W fourni avec et qui refait le plein en à peu près une heure.

Un MateBook D 15 sous Ryzen 5

À l’intérieur de la bête, on retrouve un processeur Ryzen 5 5500U doté de 6 cœurs et de 12 threads et cadencé à une fréquence de base de 2,1 GHz. En mode boost, cette fréquence peut s’élever jusqu’à 4 GHz. En équivalent Intel, ce CPU peut être assimilé à un Intel Core i5 de la 11e génération. Le Ryzen 5 5500U possède également un GPU intégré, l’AMD Radeon Graphics 448SP qui rend le gaming possible mais pas avec les titres les plus récents évidemment.

Le processeur est épaulé par 8 Go de RAM DDR4 2400 MHz pour réaliser vos tâches en toute fluidité et le stockage est assuré par un SSD NVMe M.2 de 512 Go qui rend les temps de chargement quasi inexistants. La panoplie de connectiques ne se contente pas du minimum, on a ainsi deux ports USB-A 2.0, un port USB-A 3.2, un port USB-C dédié à la recharge, un port HDMI et un port jack 3.5 mm.

Vous l’aurez compris, nous ne sommes pas sur la crème de la crème des ultrabooks, mais le Huawei MateBook D 15 saura convenir aux travailleurs à petit budget, d’autant plus avec cette promotion !

