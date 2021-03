MateBook X Pro 2021 : le PC portable de Huawei monte en gamme et en puissance

Processeur Intel Core de 11e génération, Wi-fi 6, Huawei Share et Multi-screen : Huawei n'a pas lésiné sur les améliorations pour son MateBook X Pro 2021. Le PC portable ultra fin et haut de gamme de la firme chinoise hausse le ton pour devenir encore plus efficace en productivité.

Le nouveau Matebook X Pro sortira en France la première semaine du mois de mai. A l’annonce du Huawei Matebook X Pro 2020, nous regrettions l’absence de Wi-Fi 6 et le choix de rester à la 10e génération de processeur Intel Core. Pour l’édition 2021 de son PC portable haut de gamme en format 3:2, Huawei a su cette fois moderniser sa formule.

La grande originalité de ce modèle est clairement son écran 3K de 13,9 pouces (3000 x 2000 pixels). Là où l’immensité des modèles de PC propose le standard 16/9, Huawei fait le pari d’un écran plus haut, et donc plus agréable pour le traitement de texte ou de l’image. La dalle recouvrira en outre 91 % de la surface du châssis, donnant à voir des bordures très fines. L’écran se trouve en plus être tactile, avec une inspiration mobile dans son utilisation. Il pourra ainsi faire automatiquement un screenshot en cas du passage de trois doigts en même temps.

Avec un tel écran, on pourrait craindre que la légèreté ne soit pas au rendez-vous. Mais comme son prédécesseur, le Matebook X Pro 2021 mesure 1,46 cm d’épaisseur et pèse 1,33 kg. Huawei promet un design « perfectionniste », « finement lustré », qui amène une fois en main, à une sensation de « confort et d’homogénéité ». Rappelons que la version 2019 avait reçu un 10/10 en design sur Frandroid. Ce Matebook sera disponible dans deux coloris : Space Grey et Emerald Green.

Prix et spécifications du Matebook X Pro 2021

L’ensemble devrait être livré avec suffisamment de puissance pour répondre à des impératifs de productivité, quel que soit le modèle choisi. Pour près de 1500 euros, le Huawei Matebook X Pro 2021 embarque un processeur Intel i5-1135G, 16 Go de Ram LPDDR4X et 512 Go de stockage en SSD. À près de 1800 euros, il sera équipé d’un Intel i7 1165G7, de 16 Go de Ram ainsi que de 1 To d’espace disponible.

Quel que soit le modèle choisi, le Matebook X Pro possède deux ventilateurs fins Huawei Shark pour son refroidissement, deux entrées USB-C bidirectionnelles et le Wifi 6, qui permettra de profiter d’une connexion plus stable qu’auparavant.

Côté fonctionnalités, il sera possible d’allumer son Huawei et de se connecter dessus d’une seule pression du doigt, grâce à un détecteur d’empreinte digitale. De quoi gagner quelques secondes au démarrage. On retrouve le Huawei Share, qui autorise les laptops et les smartphones de la marque chinoise à communiquer entre eux, y compris en multiscreen. Il sera par exemple possible de répondre aux appels audio et vidéo (grâce à la caméra incrustée) directement sur le notebook, ce qui peut se montrer utile pour un PC consacré au travail. Toujours dans les petits « plus » en termes de productivité, Huawei affirme qu’un algorithme d’équalisation devrait permettre au son du microphone d’être détecté de manière plus efficace et plus claire. Un plus en temps de pandémie et de réunions vidéo à foison.