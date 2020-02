Huawei Matebook X Pro 2020 : un nouveau PC haut de gamme sous Windows 10

Huawei renouvelle sa gamme d'ordinateur portable sous Windows 10. C'est un marché sur lequel la marque n'a aucun problème d'embargo et peut donc être au meilleur de sa compétitivité.

Si Huawei ne peut toujours pas proposer de smartphones avec les services Google sur Android, la marque n’a aucun problème de licence Windows et peut donc continuer de développer des ordinateurs portables parfaitement compétitifs. La firme a donc dévoilé une toute nouvelle gamme de machines, à commencer par son fleuron, le Huawei MateBook X Pro 2020.

Design borderless épuré

Le Matebook X Pro 2020 reprend les lignes des précédentes générations avec un châssis en aluminium de toujours 14,6 mm d’épaisseur pour 1,33 kg sur la balance. C’est un design particulièrement réussi qui avait déjà su nous convaincre grâce à ses excellentes finitions au point d’obtenir un joli 10/10 en design.

Pour rappel, cet ultraportable intègre un écran de 13,9 pouces au format 2:3 avec de très faibles bordures autour de l’écran. La caméra de 1 Mpx est une nouvelle fois intégrée au clavier pour permettre de prendre moins de place autour de l’écran. Le MateBook X Pro propose 2 ports USB-C gérant à la fois le transfert de données, la vidéo (DisplayPort) et le rechargement. À cela s’ajoutent un port USB 3.0 Type A et un port jack 3,5 mm.

Caractéristiques techniques

Si le design de l’appareil n’a donc pas changé depuis les générations précédentes, c’est au niveau des caractéristiques de la machine que les choses évoluent.

Écran 3000 x 2000 LTPS 100 % sRGB

Processeur Intel Core i5-10210U ou Intel Core i7-10510U

Puce graphique Intel UHD ou Nvidia GeForce MX250

8 Go ou 16 Go de LPDDR3

Jusqu’à 1 To de stockage SSD NVMe

Batterie de 56 Wh

Wi-Fi 5 802.11 ac

Bluetooth 5.0

304 x 14,6 x 217 mm

1,33 kg

Huawei propose aussi une puce Nvidia MX250 en option. Il s’agit de la puce graphique Nvidia dédiée la moins performante du catalogue de la marque, mais aussi celle qui consomme le moins d’énergie. Elle permet de jouer plus facilement à des jeux peu gourmands et fera mieux que la puce graphique catastrophique intégrée au processeur Intel, mais il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas d’une GeForce GTX et encore moins d’une GeForce RTX.

Malheureusement, Huawei se contente des processeurs Intel de 10e génération en 14 nm pour ce renouvellement. Ils sont toujours basés sur l’architecture Comet Lake dérivée de SkyLake lancé 2015. On espérait voir la marque profiter de la nouvelle architecture Ice Lake et des processeurs de nouvelles générations gravés en 10 nm qui équipe de plus en plus de machines récemment dévoilées.

Toujours concernant les retards de Huawei, on peut voir que l’ordinateur se contente du Wi-Fi 5 d’ancienne génération alors que le Wi-Fi 6 tend à se généraliser sur les PC haut de gamme.

Prix et disponibilité

Le nouveau Huawei Matebook X Pro est lancé en trois configurations :

1499 euros pour un Intel Core i5, 512 Go de SSD et 16 Go de RAM ;

1699 euros pour un Intel Core i5, 512 Go de SSD, 16 Go de RAM et une puce Nvidia MX 250 ;

1999 euros pour un Intel Core i7, 1 To de SSD, 16 Go de RAM et une puce Nvidia MX250.

La version intermédiaire semble avoir un prix assez difficile à justifier : 200 euros de plus pour une puce graphique Nvidia qui sera certes un peu plus à l’aise pour certains jeux que la solution Intel intégrée par défaut, mais qui ne fera pas de miracle non plus.