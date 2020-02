Huawei Mate XS : le smartphone pliable au design impressionnant arrive en Europe, sans Google

Plusieurs mois après une présentation en Chine, Huawei lance à l'international le Mate XS, son premier fleuron pliable à arriver en Europe. Il intègre un design futuriste, la 5G et rafraichi certaines caractéristiques du Mate X annoncé il y a un an.

L’histoire des smartphones pliables est un peu complexe chez Huawei. Le fabricant chinois était l’un des premiers à dévoiler un concurrent pour le Samsung Galaxy Fold avec le Mate X il y a un an. Puis, plus grand-chose. Le smartphone n’a jamais été commercialisé en France, et a été retardé plusieurs fois, alors que Samsung se prenait les pieds dans le tapis avec son premier Galaxy Fold lancé puis reporté à la fin de l’année. Finalement, Huawei profite de ce MWC 2020, ou ce qu’il en reste, pour dévoiler le Mate XS : une nouvelle version de son smartphone pliable qui semble enfin prêt pour la commercialisation.

Design toujours impressionnant

Le Huawei Mate XS conserve d’abord le même design très impressionnant du Huawei Mate X. Il s’agit donc d’un smartphone à écran pliable, qui propose un seul écran que l’on pourra soit plier pour utiliser l’appareil comme un smartphone, soit déplier pour l’utiliser comme une tablette. L’écran déplié a une diagonale totale de 8 pouces, qui deviendra un écran de 6,38 ou de 6,6 pouces selon la face utilisée quand il est replié.

Huawei annonce que le Mate XS utilise un alliage basé sur du Zirconium qui serait 30 % plus dur que le titane. La fragilité des smartphones pliables reste jusqu’à présent l’un de leurs grands défauts, et l’on attendra les tests du smartphone pour en savoir plus.

Caractéristiques techniques

Le Huawei Mate XS ne se résume pas à son écran pliable, il propose des caractéristiques d’un fleuron de 2020. Il intègre désormais le SoC Kirin 990 de Huawei compatible 5G. Pour en apprendre plus je vous invite à découvrir le test du Mate 30 Pro déjà équipé de cette puce. Voici la liste des caractéristiques du smartphone.

Écran OLED 8 pouces 2480 x 2200 pixels 6,6 pouces replié à l’avant (2480 x 1148 pixels) 6,38 pouces replié à l’arrière (2480 x 892 pixels)

SoC Huawei Kirin 990 5G

8 Go de RAM

512 Go de stockage (support des cartes Huawei NM)

Appareils photo 3 capteurs : grand angle : 40 MP 27 mm f/1,8 RYYB téléphoto : 8 MP 80 mm f/2,4 avec stabilisation optique ultra grand angle : 16 MP 17 mm f/2,2

Lecteur d’empreinte sur la tranche

Batterie de 4500 mAh

USB-C avec Huawei SuperCharge 55W

Wi-Fi 5 (802.11 ac)

Bluetooth 5.0

Android sans Google

Embargo américain oblige, ce nouveau smartphone de Huawei fait une nouvelle fois l’impasse sur les services de Google. Le Mate XS tourne sous Android 10 avec EMUI 10, mais pour télécharger des applications il faudra donc passer par l’App Gallery de la marque. La marque a également annoncée des optimisations pour mieux gérer le passage du mode smartphone au mode tablette et les applications au format élargi.

Work smarter, quicker and increase your efficiency with the #HuaweiMateXs' new multi-window design.#TOGETHERConnectingPossibilities pic.twitter.com/cdRWJLLWzv — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) February 24, 2020

Disponibilité et prix

Le Huawei Mate XS sera disponible à partir du mois de mars à l’international, sans précision sur les régions concernées. Son prix de lancement est de 2499 euros pour 512 Go de stockage et 8 Go de RAM.