Lenovo Tab P11+ : cette tablette avec écran 2K chute sous les 200 euros

Lancée l'année dernière, la Lenovo Tab P11+ est idéale pour celles et ceux qui souhaiteraient une tablette efficace pour toute la famille, mais sans pour autant payer le prix fort. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire une vraie bonne affaire puisque cette référence est encore moins chère : son prix passe de 299 euros à 199 euros chez Darty.

C’est l’année dernière que Lenovo a renouvelé sa gamme de tablettes. Parmi les arrivantes, il y avait notamment la Tab P11 Plus, un modèle qui s’adresse avant tout aux professionnels qui auraient un budget plus serré. Mais son prix plus contenu ne veut pas dire que sa fiche technique n’est pas digne d’intérêt, bien au contraire. Aujourd’hui, vous pourrez même l’avoir encore moins chère puisque son prix profite d’une réduction de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab P11 Plus

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Une grosse batterie de 7 700 mAh

Initialement affichée à 299 euros, la Lenovo Tab P11 Plus est maintenant vendu à 269 euros, mais pendant le Prime Day la tablette est proposée à seulement 199 euros chez Darty. Pour obtenir ce prix, il suffit de déduire le montant de l’ODR d’un montant de 50 euros, valable jusqu’au 25 septembre prochain.

Une tablette élégante avec un écran de qualité

La tablette Lenovo Tab P11 Plus dispose d’un design sobre et classe, avec son châssis en aluminium au look bicolore à l’arrière. Sa finesse accentue non seulement son apparence haut de gamme, mais elle la rend aussi très facilement transportable en déplacement. Concernant son écran LCD, qui présente une diagonale de 11 pouces, celui-ci est doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels. La qualité d’image ne sera pas non plus comparable à la 4K UHD, mais cela sera amplement suffisant pour regarder des films, des séries ou tout simplement pour travailler confortablement. De plus, cet écran est encadré par de fines bordures, ce qui permet à l’utilisateur de profiter d’un rapport écran-affichage de 85%.

Un modèle idéal pour la productivité

Alors que la Lenovo Tab P11 classique, plus abordable, est davantage destinée à un usage familial, la Tab P11 Plus est quant à elle tournée vers les tâches de productivité. Son processeur MediaTek Helio G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive, se chargera d’assurer des performances suffisantes pour du travail standard et mobile. Navigation sur internet, visionnage de vidéos, multitâche… La tablette assurera une puissance suffisante pour tous ces usages. Mais la Tab P11 Plus peut aussi s’adresser à toute la famille puisque la tablette intègre le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant.

La tablette pour le télétravail

Cette tablette sera aussi tout à fait adaptée au télétravail, notamment pour les visioconférences, puisqu’elle embarque d’abord un capteur de 8 mégapixels à l’avant. Mais l’un de ses vrais atouts, c’est le système d’annulation du bruit de fond qui se charge d’évacuer les sons parasites en pleine conversation. Les deux micros s’occuperont quant à eux d’améliorer votre voix. Autrement, vous pourrez également profiter de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, pour une qualité sonore bien immersive, qui rendra vos instants films/séries nettement plus agréables.

Concernant son autonomie, la Lenovo Tab P11 Plus devrait largement tenir une journée entière de travail grâce à sa batterie de 7 700 mAh. Selon la marque, cette capacité vous assurera 12 heures d’utilisation. Enfin, pour son stockage, la tablette dispose d’une capacité de 128 Go, qui sera toutefois extensible jusqu’à 256 Go via son port pour carte microSD.

