La tablette Lenovo Yoga Tab 11 passe de 379 € à seulement 249 € grâce aux French Days

La tablette tactile Lenovo Yoga Tab 11 porte bien son nom puisqu'elle dispose d'un écran de 11 pouces. À l'occasion des French Days, son prix passe de 379,99 euros à seulement 249,99 euros.

La rentrée est derrière nous, mais il est encore temps de s’équiper pour bien travailler, ou au contraire pour bien se divertir. Ça tombe bien puisque sur le site de Darty, la Lenovo Yoga Tab 11 profite de plus de 34% de réduction pour les French Days, qui se terminent ce soir.

La Lenovo Yoga Tab 11, c’est quoi ?

Un écran LCD de 11 pouces

De 128 à 256 Go de stockage

Un pied en acier pour la faire tenir debout

Si la Lenovo Yoga Tab 11 est vendue au prix conseillé de 379,99 euros, sa version avec 128 Go de stockage et 4 Go de RAM profite d’une promotion en ce moment chez Darty durant les French Days, faisant tomber son prix à 249,99 euros, dont 50 euros via une offre de remboursement de Lenovo.

Profiter de ses contenus vidéo avec la Lenovo Yoga Tab 11

Cette tablette tactile Lenovo est équipée d’une dalle de 11 pouces avec la technologie LCD et la compatibilité Dolby Vision. Elle possède une définition de 2000 par 1200 pixels, ce qui donne un DPI de 213 ppp. Côté audio, on trouve quatre haut-parleurs, dont deux placés dans la « barre de son » intégrée, développée en collaboration avec JBL. Ils sont compatibles avec la solution Lenovo Premium Audio, mais aussi avec Dolby Atmos. De quoi regarder des contenus en streaming sur votre plateforme de SVoD préférée.

Côté hardware, on trouve un SoC Helo G90T de MediaTek couplé à 4 ou 8 Go de RAM selon les versions et à un GPU ARM Mali-G76 MP4. Lenovo propose 128 ou 256 Go de stockage sur ce modèle. Pas de quoi jouer dans les meilleures conditions à Fortnite ou à Genshin Impact, mais ce sera parfait pour des petits jeux vidéo, de la bureautique légère ou de la consommation de contenu.

Une tablette tactile avec un pied intégré

La Lenovo Yoga Tab 11 n’est pas une tablette comme les autres. Elle possède un pied en acier, ce qui permet de la faire tenir debout sans avoir à s’équiper d’une cover. À noter qu’on peut même l’accrocher à un mur et que la prise en main est améliorée grâce à la poignée formée par la barre de son.

Pour l’utiliser partout, la tablette de Lenovo possède une batterie de 7 700 mAh rechargeable via USB-C avec une puissance de 20 W. C’est juste ce qu’il faut pour pouvoir se divertir ou travailler en déplacement. Le constructeur annonce d’ailleurs une autonomie maximale de 15 heures en lecture vidéo.

Quelles sont les meilleures tablettes pas chères disponibles en 2022 ?

