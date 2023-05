La Xiaomi Redmi Pad est aujourd’hui encore moins chère que pendant les French Days

Avec son design soigné et son bel écran, la Xiaomi Redmi Pad est une tablette d'entrée de gamme qui offre plusieurs atouts. Déjà accessible de base, ce modèle est même encore moins cher pendant les French Days, puisqu'il est disponible à 184 euros au lieu de 299 euros sur AliExpress.

Le marché des tablettes a beau être dominé par des mastodontes comme Apple et Samsung, qui proposent des références onéreuses, certaines marques tentent plutôt de se démarquer avec des modèles efficaces, mais bien plus accessibles. C’est par exemple le cas de Xiaomi, qui a récemment lancé sa Redmi Pad après avoir présenté l’année dernière sa très bonne Pad 5. Aujourd’hui, c’est bien la Xiaomi Redmi Pad qui nous intéresse, puisqu’elle est encore moins chère que pendant les French Days.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad

Une dalle IPS 2K de 10,61 pouces

Une bonne prise en main

Une bonne autonomie

Lancée à 299 euros, la tablette Xiaomi Redmi Pad (4 + 128 Go) était proposé à 197 euros pendant l’événement commercial français qui a eu lieu il y a deux jours, mais aujourd’hui, on peut la trouver à seulement 184 euros. L’offre est disponible sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Xiaomi Redmi Pad. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Xiaomi Redmi Pad au meilleur prix ?

Une dalle idéale pour visionner des contenus

Si la Xiaomi Redmi Pad est présentée comme une tablette d’entrée de gamme, son design copie plutôt celui des modèles bien plus premium. La marque chinoise a donc opté pour une apparence sobre et des lignes soignées, avec un corps en aluminium brossé, dont le dos ne prend heureusement pas les traces de doigt. Seul bémol, peut-être : les bordures entourant l’écran sont un peu épaisses, mais cela n’est pas étonnant pour une tablette lancée à moins de 300 euros. On se consolera avec son poids plutôt contenu (445 g), qui permet une bonne prise en main au quotidien.

La Xiaomi Redmi Pad se rattrape largement avec sa dalle LCD IPS de 10,6 pouces, avec une définition de 2 000 × 1 200 pixels et une luminosité maximale de 400 cd/m², ce qui est amplement suffisant pour lire confortablement en intérieur, mais moins en extérieur. Cet écran bénéficie aussi d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui promet une fluidité agréable dans l’affichage des contenus, et même dans les quelques jeux peu gourmands qui pourront être lancés. Bien sûr, à ce prix, on ne pourra pas attendre de l’OLED, ni de mode 120 Hz, mais pouvoir avoir du 90 Hz à ce prix reste plutôt rare. Et, globalement, cet écran sera tout à fait adapté pour de la navigation web ou même du visionnage de séries en streaming, d’autant que la dalle n’est pas trop petite non plus.

Une tablette endurante

Côté performances, la Xiaomi Redmi Pad est propulsée par une puce Helio G99 de MediaTek. Certes, ce n’est pas la plus puissante des puces, mais avec elle, la tablette sera tout à fait fonctionnelle. Les tâches classiques, comme la navigation sur le web, la consultation des réseaux sociaux ou encore le visionnage de séries, s’exécuteront correctement, même si la tablette ne sera pas la plus rapide du marché. Pour ce qui est du gaming, la Redmi Pad ne brillera malheureusement pas avec les jeux gourmands en 3D, mais elle pourra faire tourner les autres titres. Quant à l’expérience utilisateur, elle est fluide sur l’interface MIUI basée sur Android 12.

L’un des principaux atouts de la Xiaomi Redmi Pad reste tout de même son autonomie, puisqu’elle dispose d’une grosse batterie de 8 000 mAh. Au cours de notre test, la Redmi Pad a pu tenir près de vingt heures en lecture vidéo. Son endurance en fait même un appareil idéal pour enchaîner les épisodes d’une série sans devoir aller la recharger. La tablette possède par ailleurs une recharge de 18 W : comptez deux bonnes heures pour que la batterie se remplisse entièrement.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Pad.

Afin de comparer la Xiaomi Redmi Pad avec d’autres références disponibles sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes abordables en 2023.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.