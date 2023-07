Nvidia Shield TV : les modèles classique et Pro proposent une belle ristourne sur Amazon

Les Shield TV de Nvidia ont sus s’imposer au fil des ans comme les meilleures box TV Android du marché. Depuis 2019, elles constituent toujours un bon investissement. Aujourd'hui pour le Prime Day, la Shield TV est à 124,99 euros et la Shield TV Pro est à 184 pendant le Prime Day chez Amazon.

Depuis sa sortie en 2019, la Shield TV Pro de Nvidia n’a pas pris une ride. Eh oui, malgré ses trois ans de présence sur le marché, le boîtier multimédia de Nvidia continue d’attirer les foules grâce à sa simplicité d’utilisation, ses performances solides et ses optimisations sur le service de cloud gaming GeForce Now. Cependant, c’est toujours mieux de l’obtenir avec une promotion, et justement le prix deux deux modèles : Nvidia Shield TV et Nvidia Shield TV Pro sont actuellement en baisse pendant le Prime Day d’Amazon.

Qu’est-ce que propose la Nvidia Shield TV ?

Une box Android TV complète et à jour niveau logiciel

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

La puissante puce Tegra X1+ toujours au top

Des Ports USB 3.0 pour la version Pro

Au lieu de 219,99 euros à sa sortie, il est désormais possible d’obtenir une Nvidia Shield Pro à seulement 184 euros pour le Prime Day sur Amazon. La Nvidia Shield TV passe quant à elle de 149 à 124,99 euros.

Box TV + console : le boîtier multimédia 2-en-1

Les Nvidia Shield TV Pro (2019) et Nvidia Shield TV (2019) sont avant tout des box Android TV. Elles proposent donc toutes les fonctionnalités inhérentes à sa catégorie, comme la possibilité de télécharger des applications ou encore d’utiliser le Chromecast. Mais elle va encore plus loin pour vous faire vivre une bonne expérience de visionnage, notamment en intégrants les certifications Dolby Vision et Dolby Atmos, avec également une compatibilité 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant, dans le but d’obtenir une meilleure qualité d’images. Vous pourrez alors en profiter sur les différents services de streaming, mais également avec vos fichiers compatibles via le port USB de la Shield TV Pro, via un disque dur externe ou autre. On peut donc s’en servir comme serveur Plex en Full HD. La Nvidia Shield TV quant à elle dispose d’un port d’extension via Micro-SD.

Pour jouer, la box de Nvidia est une plateforme idéale afin de profiter de l’ensemble des jeux disponibles sur le Play Store. Sa puce Tegra X1+ épaulée par 3 Go de mémoire vive (2 Go pour la Shield TV) est 25 % plus puissante par rapport à la configuration de l’ancien modèle, pour une expérience gaming encore plus agréable. Pour aller plus loin avec des graphismes toujours plus beaux, notez qu’il est également possible d’accéder (gratuitement ou moyennant un abonnement) au service de cloud gaming GeForce Now, d’autant plus que la box est parfaitement optimisée pour. Pour améliorer votre débit et la latence, vous pourrez évidemment brancher un câble Ethernet et il y a même plusieurs ports USB (Nvidia Shield Pro) pour connecter des manettes si toutes ne sont pas compatibles Bluetooth.

Une télécommande qui a tout pour plaire

Pour la version Pro, le boîtier a conservé le design authentique de son prédécesseur sorti en 2017 et la version TV opte pour un design en cylindre facilement ajustable partout pour plus de discrétion. Il y a tout de même quelque chose qui a changé : la télécommande. Cette dernière prend une forme triangulaire ressemblant étrangement à une barre de chocolat Toblerone, mais c’est plutôt agréable en main. Il y a 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec le micro intégré, les Nvidia Shield TV sont également compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa afin d’effectuer des commandes vocales.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur la Nvidia Shield TV (2019).

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

