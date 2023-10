De 1 099 € à 672 € : ce TV 4K de 55 pouces est le moins cher des TV Mini LED du moment

Le Mini LED est une technologie tout aussi intéressante que l’Oled, et qui est beaucoup moins onéreuse. Le téléviseur Hisense 55U8H en profite, et sa version 55 pouces chute à 672 euros, au lieu de 1 099 euros au départ.

Hisense fait partie des constructeurs ayant démocratisé la technologie Mini LED sur ses téléviseurs. La preuve en est, avec son 55U8H, qui intègre ainsi un rétroéclairage à Mini LED et du QLED pour un prix plus attractif que la concurrence. Le constructeur apporte même une large panoplie de fonctionnalités (traitement d’image, gaming…) afin de délivrer un téléviseur complet. Aujourd’hui, sa version 55 pouces perd plus de 420 euros de son prix et devient très recommandable.

Les points forts du TV Hisense 55U8H

Une dalle Qled + Mini LED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10+,Dolby Vision IQ et Atmos

Des fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, ALLM, VRR

Au départ à 1 099 euros, le téléviseur Hisense 55U8H de 55 pouces s’affiche actuellement en promotion à 690 euros sur le site Ubaldi, mais en appliquant le code 3UBA4023, il revient à 672 euros.

Une qualité d’image excellente grâce au Mini LED

Le modèle 55U8H Hisense ressemble à la plupart des téléviseurs disponibles sur le marché, mais ce n’est pas un défaut pour autant. Son design est soigné, et sa dalle quasi sans bordures procure une bonne immersion. Son véritable atout est de proposer sur sa dalle de 55 pouces la technologie Mini LED. Concrètement, cette technologie apporte un rétroéclairage plus précis, des contrastes plus profonds et des blancs plus lumineux jusqu’à 1 300 nits.

Cette référence présente d’autres avantages. Elle affiche une définition 4K UHD et supporte les contenus HDR10, HDR10+, et même Dolby Vision IQ. Côté son, Hisense intègre sur son téléviseur un système sonore d’une puissance de 70 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X pour un résultat immersif et un audio bien vaste, durant vos soirées ciné maison.

Un TV complet, mais dépourvu d’Android TV…

Ce téléviseur est idéal pour regarder du contenu, mais aussi pour convenir aux joueurs et aux joueuses. En effet, il dispose de plusieurs ports HDMI 2.1 et est compatible VRR, ALLM, et FreeSync, pour profiter pleinement de sa console nouvelle génération. L’écran 4K profite aussi un taux de rafraîchissement natif de 100 Hz. Vous allez pouvoir bénéficier en permanence d’une fréquence d’images fluide pour vos jeux.

Concernant son système d’exploitation, Hisense utilise le sien : Vidaa U. C’est peut-être la seule chose que l’on pourrait reprocher à ce modèle en ne choisissant pas Android TV. On a tout de même droit à une interface simple à appréhender et fluide, et qui est personnalisable en y ajoutant, par exemple, vos applications ou chaînes préférées. À ce propos, on a bien accès à plusieurs applications populaires comme Netflix, Prime Video ou Dinsey+, mais il est dépourvu des services de replay. Enfin, les assistants, Google Assistant ou encore Alexa sont de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures Smart TV 4K Oled, QLED, LCD ou même QD-OLED du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.