Nothing Phone (1) : celui au Glyph inimitable est à son plus bas prix sur Amazon

Cela fait déjà plus d'un an que Nothing a commercialisé son premier smartphone, sobrement baptisé Phone (1). Aujourd'hui encore, cette référence est encore recommandable avec sa fiche technique qui n'a rien à envier à la concurrence sur le même segment tarifaire et son Glyph qui l'en démarque totalement. En ce moment, le Nothing Phone (1) atteint son prix le plus bas sur Amazon en passant de 469 euros à 325 euros.

Ce n’est pas tout le monde qui aurait parié sur le Nothing Phone (1) lors de sa sortie, non seulement Nothing venait tout juste de voir le jour, en pleine crise sanitaire, et son design avec ses LED au dos faisait un peu trop « gadget ». Pourtant, ce smartphone a su trouver son public grâce à une fiche technique qui lui a valu la note de 8/10 dans notre test ainsi qu’un excellent rapport qualité-prix. Rapport qualité-prix encore meilleur aujourd’hui grâce à cette réduction inédite sur Amazon.

Les atouts du Nothing Phone (1)

Le Glyph, un concept original

Un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Une très belle puissance dans les jeux 3D

Au lieu de 469 euros habituellement, le Nothing Phone (1) (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 325 euros chez Amazon et atteint ainsi son prix le plus bas.

Ça Glyph tout seul !

Globalement, le Nothing Phone (1) est un bon smartphone mais l’élément qui le démarque vraiment de la concurrence est son Glyph, un système lumineux avec des LED fixées au dos. Le Glyph peut servir de flash d’appoint en mode photo mais sa fonction la plus intéressante est celle de la notification silencieuse, ce sont les lumières qui s’animent lorsqu’une notification arrive ou qu’un appel est en cours en lieu et place de la sonnerie. Le Glyph est plus qu’un élément esthétique, il est réellement pratique.

Le design du Nothing Phone (1) ne compte pas seulement le Glyph, mais également une certification IP53 et un verre Corning Gorilla Glass 5. Pour ce qui est de l’écran, il s’agit d’une dalle AMOLED en définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour naviguer sur Internet, regarder des vidéos ou en gaming, il est très agréable à regarder. On retrouve également un mode always-on désactivé par défaut. Seules la luminosité et la colorimétrie sont un peu décevantes.

Des performances tout aussi lumineuses

Le Nothing Phone (1) tourne avec un Snapdragon 778G+, un SoC Qualcomm du milieu de gamme assisté ici par 8 Go de RAM LPDDR5 et d’un stockage de 128 Go. Il s’agit de la configuration la plus basse mais nous n’avons noté aucun problème durant notre test. En termes de performances pures, le Nothing Phone (1) dépasse de loin ses concurrents du même segment tarifaire et il est même excellent avec les jeux 3D pour son prix. Genshin Impact tourne avec les réglages moyens et Fortnite en Ultra à 30 FPS.

Du côté de l’autonomie, le Nothing Phone (1) embarque un accumulateur de 4 500 mAh capable de tenir entre une journée et une journée et demie. La recharge est toutefois lente, elle est limitée à 33 W et dure entre 1h30 et 2h, ce qui le place dans la fourchette basse. Enfin, le Nothing Phone (1) nous a également surpris avec son appareil, et plus précisément son capteur principal de 50 Mpx qui offre de beaux clichés avec une bonne gestion du mode HDR.

