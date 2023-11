L’écran Dell Alienware ultime avec sa dalle Oled de 34 pouces est à -20 %

Le marché des écrans PC gamer géants a été un moment l'apanage de Samsung, mais Dell s'est récemment lancé sur ce terrain avec son moniteur Alienware ultime, une dalle Oled incurvée de 34 pouces vendu à un prix tout à fait raisonnable. En ce moment, cet écran PC gamer est encore plus abordable puisque son prix chute de 1 074 euros à 860 euros en boutique officielle.

Alors qu’on pense cette marque plutôt spécialisée dans les équipements bureautiques, Dell s’affirme aussi sur le terrain du gaming et a même sorti l’artillerie lourde avec cet écran PC gamer géant. Pour un prix raisonnable, on peut mettre la main sur une dalle Oled incurvée de 34 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé et une définition en Ultra WQHD. Et, en ce moment, il est possible de faire une bonne affaire sur ce produit grâce à une réduction de 20 % en boutique officielle !

Pourquoi on recommande le Dell Alienware 34 QD-OLED

Un magnifique écran incurvé Oled avec un excellent HDR

Un taux de rafraîchissement de 165 Hz

Une latence très faible

Une garantie de 3 ans contre le burn-in

Au lieu de 1 076 euros habituellement, le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) est maintenant disponible en promotion à 860,05 euros en boutique officielle.

L’écran PC gamer ultime de Dell !

Avec une telle fiche technique, le Dell Alienware 34 QD-OLED a de quoi inquiéter la concurrence. Ce moniteur prend la forme d’un écran incurvé avec une courbure de 1800R et une diagonale d’exactement 34,18 pouces (soit quasiment 87 cm). Avec son format de 21:9, il offre plus d’espace sur les côtés et est idéal pour regarder des films en format cinéma. Il propose une belle sélection de ports avec deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4, deux ports USB-A et une prise jack 3,5 mm ainsi qu’un système de gestion des câbles dans le pied.

Cet écran est ergonomique puisque réglable en hauteur, inclinable d’avant en arrière et pivotable de droite à gauche, il intègre également la norme VESA 100 x 100 mm pour être fixé à un support mural ou à un support d’écran. Mais le plus intéressant sur ce Dell Alienware est bien entendu sa technologie OLED, celle-ci propose un affichage avec un rapport de contraste infini et des noirs presque parfaits. On peut à raison craindre qu’un burn-in survienne, mais les constructeurs font des efforts pour retarder ce phénomène, et surtout, Dell a eu la présence d’esprit d’inclure une garantie contre le burn-in qui dure trois ans.

Pour le gaming, et le gaming uniquement !

L’écran du Dell Alienware 34 QD-OLED est en définition UWQHD (3 440 x 1 440 pixels) et entre l’Oled, une luminosité qui pointe à 1 000 cd/m² et une colorimétrie de haute volée, le rendu est réellement impressionnant. Même les angles de vision sont bluffants malgré l’absence d’IPS. Nous avons tout de même été tatillons durant notre test et avons relevé que la matrice des sous-pixels pouvait provoquer des aberrations chromatiques, visibles particulièrement lorsqu’il y a du texte blanc sur fond noir, rien de bien dramatique.

Cependant, la courbure de l’écran pourrait ne pas convenir à tous, notamment ceux qui s’adonnent à la retouche photo ou au montage vidéo. Le Dell Alienware 34 QD-OLED est résolument gamer, en atteste son taux de rafraîchissement de 165 Hz ainsi qu’un temps de réponse annoncé à 0,1 ms. Jouer à ses jeux préférés sur un écran alliant couleurs éclatantes à l’ultra-fluidité est un pur bonheur, d’autant plus que ce moniteur est compatible avec AMD FreeSync Premium Pro qui élimine tous risques de défauts graphiques.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DW).

Afin de comparer le Dell Alienware 34 QD-OLED avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs écrans PC gamer du moment.

