-300 € sur ce pack Arlo avec deux caméras de surveillance extérieures et un panneau solaire

C'est encore les vacances de la Toussaint pour la plupart d'entre nous, mais certains doivent déjà penser à leur prochaine destination où passer les fêtes de fin d'année. Partir à l'autre bout de la France et laisser son domicile sans surveillance peut cependant empêcher d'avoir l'esprit tranquille. Pour tromper ses angoisses et même prévenir un éventuel cambriolage, il vaut mieux adopter des caméras de surveillance et ce duo avec son panneau solaire est à seulement 249,99 euros chez Darty au lieu de 549,99 euros.

Arlo est une filiale de Netgear spécialisée dans les caméras de surveillance et les sonnettes connectées, son catalogue comprend plusieurs modèles haut de gamme bardés de plusieurs technologies. Enregistrement en haute définition, vision nocturne, détecteur de mouvement et même résistance aux intempéries et sirène intégrée, il y a de quoi faire douter certains cambrioleurs. En ce moment, Darty propose ce pack avec deux caméras de surveillance et un panneau solaire pour les garder chargées grâce à la lumière du jour avec une réduction de 300 euros.

Que contient ce pack connecté Arlo ?

L’Arlo Pro 4 XL, une caméra extérieure qui filme en 2K

L’Arlo Pro 3 Floodlight, une caméra qui nous inonde de lumière

Un panneau solaire pour les garder constamment chargées

Au lieu de 549,99 euros habituellement, le pack Arlo avec la Pro 4 XL, la Pro 3 Floodlight et un panneau solaire pour les garder constamment chargées grâce à la lumière du jour est maintenant disponible en promotion à 249,99 euros chez Darty.

Les caractéristiques de l’Arlo Pro 4 XL

Cette caméra de surveillance est une déclinaison XL de l’Arlo Pro 4, l’avant-dernière génération de la gamme phare du constructeur américain. Elle est simple à installer, et utiliser ses différentes fonctionnalités à travers l’application est aussi un jeu d’enfant. L’Arlo Pro 4 XL est capable de filmer avec une résolution 2K de jour comme de nuit et dispose d’un champ de vision de 160°. Elle dispose aussi de plusieurs fonctionnalités comme un détecteur de mouvements, un système de communication bidirectionnelle et d’une sirène intégrée.

Si l’Arlo Pro 4 XL a l’air bourré de fonctionnalités, d’autres ne sont disponibles que via un abonnement au service Arlo Secure dont ce pack propose un essai gratuit de trois mois. Le service coûte ensuite 2,99 euros par mois et par caméra et 9,99 euros par mois pour un nombre illimité de caméras. Les abonnés peuvent avoir accès à l’historique des 30 derniers jours, du découpage du champ de vision en zones d’activité, de la reconnaissance des objets et des notifications de mouvement.

Les caractéristiques de l’Arlo Pro 3 Floodlight

La première chose que l’on peut dire de l’Arlo Pro 3 Floodlight, c’est qu’elle ne manque pas de se faire remarquer, ce qui est plutôt un inconvénient pour une caméra de sécurité censée être discrète. Comme l’Arlo Pro 4 XL, elle est capable de filmer en résolution 2K de jour comme de nuit et avec un champ de vision de 160°. Elle résiste aux intempéries, propose également un système de communication bidirectionnelle, une sirène intégrée et sa vision nocturne filme également en couleurs.

La particularité de la Pro 3 Floodlight est son grand projecteur qui entoure sa tête et qui, associé au détecteur de mouvements, braque un rayon de lumière d’une intensité de 2 000 à 3 000 lumens d’après le constructeur. Via l’application, il est possible de programmer la durée de l’éclairage, mais aussi d’alterner entre une lumière constante ou un mode flash, ce qui peut impressionner d’éventuels intrus. L’abonnement payant à Arlo Secure permet d’accéder aux mêmes avantages qu’avec la Pro 4 XL, mais pour les personnes qui veulent y échapper, il est toujours possible d’installer un stockage local avec une carte microSD ou un Smart Hub de la même marque.

Afin de comparer ces caméras de surveillance Arlo avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.