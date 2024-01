Avec 350 € de remise, le prix Huawei MateBook D15 (2022) est encore plus attractif

Le Huawei MateBook D15 (2022) est un laptop suffisamment puissant pour accomplir les tâches du quotidien sans faire flamber le prix de la facture. Il est aujourd’hui au prix de 449 euros, au lieu de 799 euros au départ.

Avec sa gamme MateBook, Huawei offre de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas du modèle D15 (2022) qui en intégrant un processeur i5 de 11ᵉ génération à du répondant pour accomplir les tâches du quotidien. En ce moment, il est même moins cher qu’auparavant puisqu’on peut le trouver à moins de 450 euros.

Les points intéressants du Huawei MateBook D15 (2022)

De belles finitions avec un grand écran de 15,6 pouces Full HD

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 11ᵉ génération + 8 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Au départ à 799,99 euros, l’ordinateur portable Huawei MateBook D15 (2022) se négocie aujourd’hui à 449,99 euros sur le site du constructeur.

Un laptop bien fini, idéal pour le divertissement

Avec sa conception fine et compacte, le laptop MateBook D15 (2022) de Huawei est idéal pour le télétravail ou le travail en mobilité. Avec son épaisseur de 17 mm et son poids de 1,56 kg, ce PC portable pourra être transporté sans difficulté. Son châssis laisse découvrir une bonne connectique : avec un port USB-C, trois ports USB, un port HDMI et une prise jack. Le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.1 viennent compléter le tableau côté sans fil.

Il jouit d’une belle conception et séduit pour sa grande diagonale de 15,6 pouces, idéal pour réaliser du multitâche. Avec sa définition Full HD, la dalle procure une qualité d’images suffisante pour apprécier vos contenus favoris.

Suffisant pour les usages du quotidien

Alors oui, Intel en est déjà à la 13e génération, mais ce laptop équipé d’un i5 de onzième génération a encore de bons restes. Épaulé par 8 Go de RAM, l’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. Cet ultrabook offre une expérience utilisateur bien fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 512 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Pour tenir la cadence, il peut compter sur une batterie de 56 Wh qui assure une durée d’utilisation d’environ 10 heures avant de passer en mode économie d’énergie. Son véritable point fort est son chargeur USB-C de 65 W capable d’offrir 2 heures d’utilisation après 15 minutes de charge seulement. Il faudra compter 1 h 10 pour faire le plein.

Envie de découvrir d’autres références à petit prix ? Voilà notre sélection des meilleurs PC portables à moins de 500 euros.

