Soldes smartphones : prix en chute libre du côté d’Apple, Google, Samsung et Xiaomi

Vous êtes au bon endroit si vous voulez changer votre ancien smartphone pendant les soldes d'hiver 2024. Nous avons réuni les plus belles promotions du côté de Samsung, Apple, Google ou encore Xiaomi dans cet article. À vous de faire votre choix !

Les smartphones sont souvent en promotion tout au long de l’année, mais c’est bel et bien pendant un événement commercial comme les soldes qu’il est possible de faire de vraies bonnes affaires, même sur des références premium ou non récemment sorties. Bref, inutile de vous dire qu’il y a du grand cru pour la session 2024 des soldes d’hiver et voici notre sélection dès maintenant :

Les meilleures offres smartphones des soldes

Pack Pixel 7 + Buds-A

Les points forts du Google Pixel 7 et des Pixel Buds-A Series

Un excellent photophone…

Avec une dalle bien calibrée

Et des écouteurs confortables avec des basses riches

Initialement affiché à 748 euros, le pack comprenant un Google Pixel 7 et les Google Pixel Buds-A Series peut actuellement vous revenir à 487 euros le tout sur Amazon.

Google Pixel 7a

Les points essentiels du Google Pixel 7a

Un excellent photophone

Un format compact

Un écran bien calibré

Initialement proposé à 509 euros, le Google Pixel 7a est désormais affiché à 399 euros sur Amazon.

Apple iPhone 13

Pourquoi recommande-t-on l’iPhone 13 ?

Pour sa qualité de fabrication et son bel écran

Encore de belles prestations avec la puce A15 Bionic

Son autonomie convaincante

Initialement vendu à 909 euros, l’iPhone 13 d’Apple (128 Go) a depuis connu de nombreuses baisses de prix, et aujourd’hui, on le trouve en promotion à 649 euros sur le site Boulanger.

Xiaomi Redmi Note 10 5G

Les points forts du Redmi Note 10 5G

Une dalle LCD de 6,5 pouces rafraîchi à 90 Hz

Une puce entrée de gamme efficace

Une bonne autonomie et la compatibilité 5G

Disponible à 229,90 euros à sa sortie, le Xiaomi Redmi Note 10 5G (4 + 64 Go) se négocie surtout maintenant qu’il tombe à moins de 130 euros.

Google Pixel 8

Les points à retenir sur le Google Pixel 8

Son format mignon et son bel écran 120 Hz

Ses fonctionnalités IA et la Pixel Experience au top

Son capteur principal solide

Lancé à 799 euros, le Google Pixel 8 se trouve en promotion durant les soldes : 649 euros sur Boulanger.

Motorola E13

Le Motorola E13 en quelques mots

Un design simple et moderne

Une Dalle LCD HD+ de 6,5 pouces

Une grosse autonomie

Au lieu de 129 euros environ, le Motorola E13 (de couleur noire) est aujourd’hui disponible en promotion à 79 euros chez Auchan pendant les soldes.

Honor Magic 6 Lite

Que propose le Honor Magic 6 Lite ?

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Un écran Amoled, 120 Hz, et une bonne luminosité adaptative

Une bonne autonomie

Disponible à sa sortie à 399,99 euros, le Honor Magic 6 Lite s’affiche d’ores et déjà en promotion : 359,90 euros sur Amazon, mais grâce à un coupon de réduction de 60 euros, il tombe à 299,90 euros.

Honor va encore plus loin et propose le Magic 6 Lite à 299,90 euros avec en prime des écouteurs sans fil offerts.

OnePlus 9 Pro

Pourquoi nous recommandons le OnePlus 9 Pro ?

Un écran incurvé AMOLED LTPO en QHD+

Un appareil photo signé Hasselblad

Les performances de son Qualcomm Snapdragon 888

La charge filaire à 65 W et la charge sans fil à 50 W

Au lieu de 919 euros habituellement, le OnePlus 9 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 329 euros chez Cdiscount.

Xiaomi 13T

Le pack Xiaomi 13 T, c’est quoi ?

Une dalle Oled FHD+ à 144 Hz

Un SoC puissant

Une batterie conséquente et une charge 67 W

Bonus : des écouteurs sans fil + bracelet connecté

Au lieu d’un prix barré à 729 euros, le pack Xiaomi 13T avec Buds 4 Lite et Smart Band 7 se négocie aujourd’hui à 549 euros seulement sur le site de Darty.

Samsung Galaxy Z Fold 5

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 en quelques mots

Un écran interne très grand pour regarder des vidéos ou travailler ;

Un smartphone pliable qui ne lésine pas sur la puissance et la photo ;

Un design plus léger, plus fin que les versions précédentes ;

La certification IPX8.

Toujours vendu à 1899 euros dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage sur Amazon, les soldes d’hivers sont l’occasion de baisser le prix du Z Fold 5 de Samsung à 1649 euros.

Si vous préférez le format plus petit du Z Flip 5, il est aussi en promotion chez Darty à 999 euros au lieu de 1199.

Apple iPhone 14 Pro

Ce qu’on apprécie de l’iPhone 14 Pro

Un écran Oled bien calibré, lumineux, fluide, avec Dynamic Island

D’excellentes performances avec la puce A16 Bionic

Encaisse une journée d’utilisation sans sourciller

À son lancement, l’iPhone 14 Pro dans sa version 256 Go coûte 1 459 euros, mais à l’occasion des soldes, il revient à 1 129 euros chez Cdiscount.

Google Pixel 8 Pro

Que propose le Google Pixel 8 Pro ?

Un joli design et un écran bien calibré

Des photos ultra plaisante

Les nouvelles fonctionnalités IA

Sans oublier les 7 ans de mises à jour

Au départ à 1 099 euros, le Google Pixel 8 Pro est dorénavant disponible en promotion à 879 euros chez Boulanger. On le trouve aussi à 949 euros chez la Fnac, mais les adhérents peuvent même l’avoir à 879 euros.

Samsung Galaxy S23

Les points clés à retenir du Samsung Galaxy S23

Son joli design et son écran au top

Son SoC performant et polyvalent en photo

Son autonomie améliorée

Disponible à sa sortie à 959 euros, le Samsung Galaxy S23 (8 + 128 Go) s’affiche à un prix plus doux durant les soldes : le voilà à 699 euros sur le site Auchan.

