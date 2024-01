Les célèbres AirPods Pro 2 sont de retour pour les soldes avec une belle promotion

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless de la marque à la Pomme, eh bien, c'est le moment idéal grâce aux soldes d’hiver ! En effet, les AirPods Pro 2 tombent à 218,99 euros au lieu de 279,99 euros au départ.

Les AirPods Pro 2 sont à l’heure actuelle les meilleurs écouteurs sans fil disponibles. Ils font mieux que les premiers du nom, et proposent une réduction de bruit et un rendu sonore meilleurs. C’est un véritable plaisir à utiliser au quotidien et se profitent aujourd’hui d’une remise 61 euros durant les soldes.

Ce qu’on apprécie des AirPods Pro 2

Confortables à porter

La réduction de bruit active très efficace

D’excellentes performances sonores

Habituellement à 279,99 euros, les Apple AirPods Pro 2 (Lightning) s’affichent actuellement à 225,99 euros, mais avec le code RAKUTEN7, les écouteurs sans fil tombent à 218,99 euros sur le site Rakuten.

AirPods Pro 2 : les meilleurs écouteurs du marché

Les AirPods Pro 2 d’Apple au format tige sont des écouteurs agréables à porter, même sur une longue durée. Ils plaisent surtout pour leur réduction de bruit qui est bluffante, tous les bruits de la vie courante, voiture, métro, discussions s’atténuent efficacement. Son mode Transparence fait aussi un excellent travail pour laisser passer les voix et la plupart des bruits ambiants.

Ils sont parfaits pour écouter de la musique, des films ou des séries en Dolby Atmos. Les graves, médiums et aigus offrent un son équilibré, clair et agréable à l’oreille. Mention spéciale pour la spatialisation du son qui s’avère excellente. Pour les utiliser, il est préférable d’avoir un appareil iOS pour profiter pleinement de toutes ces fonctionnalités. Le boîtier, quant à lui, apporte jusqu’à 30 heures d’autonomie, soit 6 heures de plus que la génération précédente. Quant aux écouteurs, ils tiennent un peu plus de 5 heures avec l’ANC activé ainsi que l’audio spatial et jusqu’à 6 heures en musique stéréo.

Découvrez plus de détails dans notre test sur les AirPods Pro 2 d’Apple.

