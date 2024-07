Soldes d’été chez Fnac-Darty : les 14 ultimes offres de la dernière démarque

Le mercredi 26 juin a lancé les soldes d’été 2024 et, certains revendeurs comme la Fnac et Darty se sont lancés dans la danse des promotions en pratiquant des prix bas sur des produits Tech populaires. Nous en sommes aujourd'hui à la dernière démarque et voici les meilleures offres.

Les soldes d’été ont officiellement commencé dans l’Hexagone, c’est donc la bonne occasion de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech du moment. Parmi les nombreux participants, on retrouve évidemment Fnac et Darty, qui proposent une tonne de produits à prix réduits. Évidemment, toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre, nous avons alors fait le tri pour vous afin de vous proposer les véritables pépites pendant cet événement. Cet article sera régulièrement mis à jour, donc revenez y faire un tour si vous n’avez pas trouvé votre bonheur la première fois.

Les meilleures offres des soldes d’été chez la Fnac et Darty

Xiaomi TV P1E 55 pouces (Android TV) à 299 euros au lieu de 599 euros : Fnac / Darty

Segway Ninebot E2 Pro E à 349 euros au lieu de 449 euros : Darty

LG 65QNED75 à 649 euros au lieu de 899 euros : Darty / Fnac

Apple MacBook Air M1 à 799 euros au lieu de 1 129 euros : Fnac

Nothing Phone (2) à 449 euros au lieu de 679 euros : Darty

Pack Samsung The Freestyle 2nd gen à 799 euros au lieu de 999 euros : Fnac

Samsung Galaxy Watch 6 à 229 euros au lieu de 319 euros : Fnac

PS5 Standard reconditionnée à 449 euros : Fnac

Pack Xiaomi Pad 6 à 249 euros au lieu de 439 euros : Fnac / Darty

Google Pixel 8a à 499 euros au lieu de 549 euros : Fnac / Darty

Motorola RAZR 40 à 599 euros au lieu de 899 euros : Fnac / Darty

JBL Partybox Encore Essential à 199 euros au lieu de 299 euros : Fnac / Darty

SSD externe Lexar E6 1 To à 99 euros au lieu de 159 euros : Fnac / Darty

DJI Avata (casque + RC Motion 2) à 699 euros au lieu de 1 269 euros : Fnac / Darty

Xiaomi TV P1E 55 pouces : le moins cher pour cette taille d’écran

Le TV Xiaomi P1E, c’est quoi ?

Un design soigné et minimaliste

Un écran 4K de 55″ compatible HLG HDR10, Dolby Audio et DTS

L’interface Android TV

Le téléviseur Xiaomi P1E est vendu à 599,99 euros, mais à l’occasion des soldes, on le trouve en promotion à 299,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Segway Ninebot E2 Pro E : la trottinette électrique qui roule sur la ville

Les points importants de la Ninebot E2 Pro E

Une trottinette solide équipée de clignotants

Une puissance de 750 W en pic et grimpe des côtes de 18 %

Une autonomie confortable : 35 km

Au départ à 449 euros, la trottinette Segway Ninebot E2 Pro E est en ce moment remisée à 349,99 euros sur le site Darty.

LG 65QNED75 : l e parfait mix entre le QLED et le NanoCell

Les points forts du TV LG 65QNED75

Une dalle 4K QNED de 65 pouces

Compatible HDR10 Pro et upscaling 4K

WebOS 23

Initialement proposé à 899,99 euros, le TV LG 65QNED75 est désormais affiché à 649,99 euros chez Darty et à la Fnac.

MacBookr Air M1 : le laptop silencieux, puissant et pas cher

Les points forts du MacBook Air 2020 :

Des finitions irréprochables

Sa puce M1, toujours puissante

Une bonne autonomie

Au lieu de 1 129 euros habituellement, le MacBook Air 2020 M1 (8 + 256 Go) est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez la Fnac.

Nothing Phone (2) : le milieu de gamme par excellence

Les points forts du Nothing Phone (2)

Un look atypique avec le Glyph

Des performances plus que satisfaisantes et sans chauffe

Une interface très plaisante à utiliser, Nothing OS 2.0

Proposé dans plusieurs déclinaisons, c’est la version de base du Nothing Phone (2), avec 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage, qui passe à 449 euros au lieu de 679 euros chez Darty.

Samsung The Freestyle 2nd gen : le vidéoprojecteur que tout le monde veut

Le Samsung The Freestyle 2nd Gen en bref

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Peut afficher une image en Full HD jusqu’à 100 pouces

Tizen et le Samsung Gaming Hub intégrés

Lancé seul à 999 euros, le Samsung The Freestyle 2nd Gen est maintenant disponible en promotion à 799 euros chez la Fnac dans ce pack comprenant également une batterie nomade, une coque beige et un étui de protection.

Samsung Galaxy Watch 6 : baisse de prix avant l’arrivée du nouveau modèle

Que propose la Samsung Galaxy Watch 6 ?

Un design soigné avec un écran de bonne qualité aux bordures fines

Des fonctions poussées pour la santé

WearOS, une interface simple d’utilisation

Au départ à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm, Wifi, Bluetooth) devient plus abordable pendant les soldes : 229 euros sur fnac.com.

PS5 : la console next-gen de Sony 100 € moins cher

Que retenir de la PS5 ?

Une console encore plus next-gen grâce à sa manette

Des jeux en 4K à 60 fps pour la plupart

Les exclus Sony

Au lieu de 549 euros habituellement, la console PS5 Standard (avec lecteur de disque) est actuellement proposée à seulement 449 euros chez la Fnac grâce au reconditionnement.

Xiaomi Pad 6 : le meilleur choix côté tablettes à ce prix

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Pad 6

Une tablette simple, avec un joli écran

De belles performances

Et une autonomie satisfaisante

Avec un prix barré à 439,99 euros, la Xiaomi Pad 6 dans un pack avec un étui de protection est dorénavant proposée à 249,99 euros sur le site Darty, mais aussi à la Fnac.

Lexar E6 1 To : le SSD compact en solde

Le SSD Lexar E6 en bref

Un format compact pour un SSD externe

Vitesse jusqu’à 1 050 Mo/s

1 To de stockage

Au lieu de 159,99 euros habituellement, le SSD externe Lexar E6 de 1 To est actuellement en promotion à seulement 99,99 euros chez la Fnac et Darty.

Google Pixel 8a : la nouveauté déjà en promo

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac et Darty.

Idem pour la version de 256 Go disponible en promotion à 559 euros au lieu de 609 euros.

Motorola Razr 40 : le meilleur concurrent des Z Flip de Samsung

Le Motorola Razr 40 en quelques mots

Un smartphone pliable compact comme il le faut

Un écran OLED en FHD+ bien calibré

Un temps de recharge de seulement une heure

Au lieu de 899 euros habituellement, le Motorola Razr 40 est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez la Fnac et Darty.

Le Motorola Razr 40 Ultra est, lui aussi, en promotion chez le même marchand, au lieu de 1 199 euros habituellement, il est disponible à 799 euros.

JBL Partybox Encore Essential : l’enceinte des soirées

Quels sont les points forts de la JBL Partybox Encore Essential ?

Une enceinte résistante aux éclaboussures, pratique à transporter

Des jeux de lumières dynamiques et personnalisables

Une puissance de 100 W et 6 heures d’autonomie

La JBL Partybox Encore Essential coûte généralement 299,99 euros, mais pendant les soldes, cette enceinte tombe à 199,99 euros sur le site de la Fnac et le site Darty.

Bonus : DJI Avata : le meilleur drone pour voler en immersion

Les avantages du DJI Avata bundle Explorer

Capable de filmer en 4K et 60 i/s

Un drone compact, léger et autonome

Accompagné des DJI Goggles Integra et du DJI RC Motion 2

Au lieu de 1 269 euros habituellement, le bundle DJI Avata Explorer est maintenant disponible en promotion à 699 euros à la Fnac et chez Darty.

Ne ratez rien des soldes d’été 2024 avec Frandroid

Les soldes d’été 2024 se déroulent du mercredi 26 juin à 8h jusqu’au mardi 23 juillet prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

