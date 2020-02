Jouez via GeForce Now avec la nouvelle Nvidia Shield TV de 2019 en promotion

On peut jouer gratuitement à GeForce Now sur ordinateur, smartphone/tablette, mais aussi sur un téléviseur via une box Android TV. La plus évidente à l’heure actuellement est évidemment la Nvidia Shield TV de 2019, d’autant plus qu’elle est aujourd’hui en promotion avec Acheter sur Google, via la boutique Darty. Retrouvez les détails de l'offre ci-dessous.

Le service cloud gaming GeForce Now est disponible depuis quelques jours seulement et fait déjà couler beaucoup d’encre. L’abonnement est disponible gratuitement pour tout le monde et permet de jouer sur tous les supports, dont un téléviseur. Pour cela, rien de mieux que de s’équiper de l’une des nouvelles Nvidia Shield TV, d’autant plus qu’elles sont aujourd’hui à prix réduit.

La puissance de la nouvelle puce Tegra X1+

Supporte la 4K, HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 159 euros, la modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 139 euros grâce au code promo FEVRIER15 avec Acheter sur Google, ce qui permet donc d’obtenir une réduction immédiate de 20 euros.

Le modèle Pro de la Nvidia Shield TV de 2019 est également disponible en promotion à 199 euros au lieu de 219, avec le même code promo via Acheter sur Google.

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et autres consorts. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

La Nvidia Shield TV classique de 2019 propose un design assez atypique avec sa forme cylindrique. Dans ce petit format, la connectique est assez maigre, mais propose l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Le port USB est absent, mais sachez qu’il est tout de même possible de connecter une manette sans fil grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Pour jouer d’ailleurs, c’est tout simplement la plateforme idéale pour jouer via le service GeForce Now, mais pas que. La nouvelle puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive lui permet facilement de lire de nombreux jeux disponibles sur le store. Cette nouvelle configuration est estimée comme 25 % plus puissante que celle des anciens modèles. En ce qui concerne la vidéo et le son, on retrouve les certifications Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son, mais également une amélioration de la définition jusqu’en 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant, tout ça dans le but d’obtenir une meilleure qualité d’images.

La nouvelle version de la Nvidia Shield TV est par ailleurs livrée avec une nouvelle télécommande. Son design change et prend dorénavant la forme triangulaire d’une barre chocolat Toblerone. La disposition des boutons a également changé avec désormais 8 boutons de fonctions au centre, deux boutons supplémentaires en haut, une zone de navigation et un bouton dédié à Netflix. Avec son micro, la Nvidia Shield TV 2019 est également compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa.

En ce qui concerne le modèle Pro de la Nvidia Shield TV, il est surboosté par 3 Go de mémoire vive (soit 1 Go de plus que le modèle classique) et le double de la capacité de stockage, à savoir 16 Go. Il offre même la possibilité de diffuser facilement ses parties sur Twitch. Grâce à ses 2 ports USB 3.0, il est possible d’y connecter une ou plusieurs manettes de jeu, mais aussi un disque dur externe pour étendre la capacité de stockage, par exemple. Il peut enfin servir de serveur Plex en Full HD.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nvidia Shield TV 2019.

Découvrez Nvidia GeForce Now

Si le service cloud gaming de Nvidia vous intéresse, sachez qu’il est gratuit ! Retrouvez toutes les informations nécessaires dans la vidéo ci-dessous.

