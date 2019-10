Nvidia vient d'officialiser sa nouvelle Shield TV. Il faudra compter sur deux boitiers différents mais avec des caractéristiques très proches.

Nvidia n’avait pas mis à jour sa box Android TV depuis le début de l’année 2017, cette dernière était d’ailleurs une légère mise à jour de la box qui date de 2015. Les Shield TV (2019) et Shield TV Pro (2019) sont donc enfin là. Nvidia propose désormais deux boitiers, le premier arbore un tout nouveau design, le second reprend le design de la Shield TV (2017). Nous connaissions déjà ces produits suite à des fuites, vous n’allez donc pas apprendre grand chose.

Les deux boitiers tournent donc sous Android TV, avec des caractéristiques très proches de l’ancien modèle. La grosse nouveauté est la présence d’un nouveau SoC, le Tegra X1+ qui délivre 25 % de puissance en plus et permet donc quelques capacités supplémentaires. Les deux box proposent désormais le Dolby Vision, en plus des systèmes audio HDR10 et Dolby Atmos déjà disponible sur la précédente Shield, la télécommande intégrée a également été redessinée. L’autre grande nouveauté est un système d’upscaling alimenté par l’IA qui donne qui donne au contenu Full HD un aspect plus proche de la définition 4K.

Le nouveau design de la Shield TV est un tube : l’image ci-dessous est un effet d’optique, cette box est relativement imposante dans la réalité. Elle intègre d’ailleurs différents ports aux deux extrémités du tube: HDMI, microSD et un bouton de recherche à distance d’un côté, mais aussi l’Ethernet et une alimentation de l’autre côté. La fente pour carte microSD est juste à côté du port HDMI.

Différences entre la Shield TV et la Shield TV Pro

Les différences entre la Shield TV et la Shield TV Pro est avant tout la présence de 3 Go de mémoire vive sur la Pro contre 2 Go sur la normale : la Pro peut donc faire serveur Plex comme la Shield TV (2017), elle intègre également deux ports USB alors que la Shield TV classique n’en a aucun. Enfin, il y a 16 Go de stockage sur la Shield Pro, et 8 Go sur la classique mais elle bénéficie d’un slot micro SD pour étendre son stockage (a contrario de la Shield Pro-.

Vous remarquerez que le Shield Controller n’est plus vendu avec les box, Nvidia s’est rendu compte que ses utilisateurs préferaient utiliser des manettes plus classiques (Microsoft Xbox, Sony PlayStation DualShock) qui peut être connectées par USB ou par Bluetooth.

Prix et disponibilité

Les Shield TV (2019) et Shield TV Pro sont disponibles dès aujourd’hui en France, aux États-Unis, au Canada et dans certains pays européens. La Shield TV (2019) est vendue 159 euros avec télécommande, ce qui est une baisse de prix par rapport à la Shield (2017). La Shield TV Pro avec télécommande, 3 Go de mémoire RAM et 16 Go de stockage est vendue à 219 euros.

Notez que la nouvelle télécommande sera vendue séparément et fonctionnera avec les anciennes Shield TV.