C’est le moment de craquer pour la Nintendo Switch Lite grâce à 40 € de réduction

La console nomade Nintendo Switch Lite n'a tout simplement jamais été aussi abordable qu'aujourd'hui. On la trouve actuellement à seulement 169 euros via Acheter sur Google en utilisant le code promo JUNE20 avant de finaliser la commande.

La Nintendo Switch Lite est une déclinaison nomade de la célèbre console hybride. C’est une alternative abordable qui permet de jouer à la majorité des titres du catalogue japonais sur un petit écran, d’autant plus en promotion avec 40 euros de réduction sur son prix habituel.

En bref

Le design compact et coloré

La bonne amélioration de l’autonomie

Une compatibilité avec la majorité des jeux Switch

Au lieu de 209 euros, la Nintendo Switch Lite est aujourd’hui disponible à seulement 169 euros via Acheter sur Google grâce au code promo JUNE20. Notez que les frais de port sont gratuits pour les trois coloris différents (gris, bleu et jaune).

Vous ne connaissez pas Acheter sur Google ? La plateforme regroupe des milliers d’offres provenant de nombreux marchands réputés dans le commerce en ligne, comme Darty, Fnac, Boulanger et bien d’autres. Muni simplement de votre compte Google, vous pouvez alors faire des commandes chez différents e-commerçants en un seul panier et payer en toute sécurité avec Google Pay. D’autres avantages sont sur la liste, comme profiter du SAV disponible par chat, téléphone ou mail 7 jours sur 7 et de nombreuses promotions, comme celle-ci.

À la différence du modèle original, la déclinaison Nintendo Switch Lite se concentre uniquement sur l’aspect nomade. De ce fait, il est impossible de la connecter à un téléviseur, ni même de décrocher les manettes aux extrémités. On peut alors oublier tous les jeux qui ont besoin des fonctionnalités à détection de mouvements des Joy Con pour fonctionner.

La console nomade va également se démarquer par son format relativement compact. Son écran s’étend sur une diagonale de seulement 5,5 pouces, contre 6,2 pour la Nintendo Switch classique. De plus, on aime par-dessus tout cette touche colorée qui rappelle fortement les différents modèles de Game Boy à l’époque.

Elle est aussi plus robuste que sa grande-sœur grâce à sa finition en plastique. La Nintendo Switch Lite résiste en effet mieux aux chocs, notamment lors du transport de la console. Elle profite enfin d’une meilleure batterie que le modèle d’origine, tout comme l’édition 2019 de la Nintendo Switch. L’autonomie est dorénavant estimée à environ 6 heures selon le constructeur, contre 3 pour la Switch de 2016.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Nintendo Switch Lite.

