Le casque VR autonome d’Oculus chute à seulement 169 € sur Amazon

L'Oculus Go, un casque VR qui fonctionne sans PC ni console, voit son prix baisser de 100 euros sur Amazon, Boulanger et même à la Fnac. On peut le trouver alors à 169 euros au lieu de 269, ce qui est une offre plutôt intéressante pour faire ses premiers pas dans la réalité virtuelle.

L’Oculus Go est un casque de réalité virtuelle autonome. Autrement dit, tout est embarqué dans le casque, donc pas besoin d’un smartphone à glisser à l’intérieur, par exemple. Si vous êtes tenté de découvrir une nouvelle façon de consommer vos divertissements préférés, l’Oculus Go est justement en promotion.

En bref

Un design robuste et bien fini

Un écosystème complet de 1 000 jeux et apps

Une expérience immersive à prix très raisonnable

Au lieu de 269 euros à son lancement, l’Oculus Go est aujourd’hui disponible à 169 euros sur Amazon dans sa version avec le plus de stockage, c’est-à-dire 64 Go. Une réduction de 100 euros à ne pas rater pour sauter le pas de la réalité virtuelle.

L’Oculus Go est également disponible au même prix sur Boulanger.

Toujours pour le même prix, l’Oculus Go est aussi disponible à la Fnac.

L’Oculus Go est une version plus légère, plus simple et beaucoup moins chère que le bien connu Oculus Rift. Là où ce dernier a besoin d’une machine puissante pour profiter du casque, l’Oculus Go a l’avantage de tout embarquer dans celui-ci. Il n’y a pas besoin d’ordinateur, de smartphone, de console, ni même d’écouteurs pour bénéficier de l’expérience VR. On a juste besoin d’une petite télécommande, fournie elle aussi, pour valider les choix dans les menus.

L’Oculus Go bénéficie de plusieurs fonctionnalités et d’applications qui offrent une expérience tout à fait différente de ce dont on a l’habitude. L’OS, basé sur Android, propose une interface d’accueil jolie et intuitive qui permet d’accéder au store et à un millier d’applications selon Oculus. Vous pourrez alors profiter de jeux très complets (à acheter sur le store) comme Catan VR, Republique VR ou encore Anshar Online.

Même si l’on pense directement aux jeux en premier lieu, il est aussi possible de regarder des vidéos en 360 degrés via le navigateur web intégré comme les reportages d’Arte ou encore les vidéos 360 de Facebook. Il en plus possible de regarder ses séries préférées sur Netflix par exemple. On se trouvera alors devant un grand écran dans une salle de cinéma, tout ça depuis son canapé.

À l’intérieur de ce casque, on retrouve un écran LCD de 5,5 pouces à rafraîchissement rapide selon Oculus. Cette dalle profite d’une définition de 2 560 x 1 440 pixels et offre un rendu très correct et immersif. On retrouve aussi un Snapdragon 821 et 6 Go de RAM pour faire tourner tous les jeux et applications disponibles sur le store. Cette version dispose aussi de 64 Go de stockage interne pour héberger l’ensemble de vos divertissements.

Enfin, l’autonomie de ce casque est de presque 3 heures selon notre test. Cela laisse largement le temps de regarder un film ou même de faire de belles sessions de jeu. L’Oculus Go se charge d’ailleurs via micro-USB et prend un peu moins d’une heure et demie pour une recharge complète. On regrette cependant l’absence d’un port USB-C sur un objet si bien fini. Dommage.

