L’Oculus Go est le premier casque de réalité virtuelle indépendant d’Oculus et constitue la meilleure portée d’entrée vers la technologie. Il est proposé à partir de 149 euros pendant les Prime Day, en version 32 Go.

L’Oculus Go est à ce jour le meilleur casque pour découvrir la réalité virtuelle, peu onéreux, indépendant et livré avec une manette. Pendant les Prime Day, il est bradé à 149 euros pour la version 32 Go contre 219 euros en temps normal.

Il intègre un écran de 5,5 pouces affichant une définition de 2560 x 1440 pixels et un taux de rafraîchissement de 72 Hz. C’est un peu moins que les casques plus haut de gamme mais suffisant pour éviter les maux de cœurs. Il est propulsé par un Snapdragon 821, un processeur Qualcomm intégré dans nombreux flagships de la fin 2016 / début 2017.

Si vous raterez certains hits comme SuperHot VR ou Beat Saber, le catalogue de jeux compatibles Oculus Go est riche de plus de 1000 titres. Vous y trouverez des jeux de courses, de tir, d’aventures, d’horreur et plein d’autres expériences planantes. De quoi vous amuser pendant des centaines d’heures.

On apprécie enfin le paramétrage très simple de l’appareil et le revêtement anti-transpirant. Particulièrement pratique pendant cette saison estivale.

Les points clefs à retenir

Un excellent casque pour débuter

Totalement indépendant

Un catalogue de plus de 1000 jeux

Pendant les Prime Day, l’Oculus Go 32 Go est à 149 euros.

Retrouvez l'Oculus Go 32 Go à 149 euros

Amazon Prime Day 2019 : comment profiter des offres ?

Afin de bénéficier des offres, il suffit de disposer d’un abonnement Amazon Prime (gratuit pendant 30 jours sans engagement). Vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre guide de Prime Day 2019.

Prime Day est un événement proposé par Amazon chaque année, qui permet aux membres Amazon Prime de bénéficier de nombreuses offres et ventes flash avec des baisses de prix similaires au Black Friday. L’événement se terminera le mardi 16/07 à 23h59, ne perdez pas de temps pour profiter des offres !

Outre les promotions, l’abonnement Prime donne accès au catalogue de VoD de Prime Video, la livraison express toujours gratuite et bien d’autres avantages. Vous pouvez par ailleurs faire bénéficier à deux membres de votre famille des avantages du compte Prime.