Le récent boîtier Nvidia Shield TV est moins cher grâce à ce code promo

Les nouveaux produits Shield TV de Nvidia sont rarement en promotion depuis leur sortie, mais force est de constater que ça arrive de temps en temps. Aujourd'hui, on trouve par exemple le modèle classique — tout de même compatible 4K et HDR — à 152 euros au lieu de 160.

Nvidia a mis à jour sa gamme Shield TV en fin d’année 2019 avec deux nouveaux produits. Le modèle qui nous intéresse aujourd’hui est la version classique, remarquable facilement grâce à son design cylindrique assez atypique. Si l’on en parle aujourd’hui, c’est tout simplement parce que vous avez la possibilité d’obtenir cet excellent boîtier Android TV à prix réduit, ce qui est d’ailleurs assez rare pour être signalé.

En bref

La puissance élevée de la puce Tegra X1+ pour jouer

Le support de la 4K, HDR, Dolby Vision et même Dolby Atmos

Sans oublier la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Au lieu de 160 euros, le boîtier Nvidia Shield TV — avec sa télécommande en forme de Toblerone — passe aujourd’hui à 152 euros via Acheter sur Google en utilisant le code promo PROMOSJUILLET.

Pour en savoir plus 👇

Comme dit précédemment, la Nvidia Shield TV classique de 2019 propose un design assez atypique avec sa forme cylindrique. Dans ce petit format, la connectique est assez maigre, mais offre l’essentiel avec un port HDMI, Ethernet et microSD. Le port USB est absent, mais sachez qu’il est tout de même possible de connecter une manette sans fil grâce à la compatibilité Bluetooth 5.

Pour jouer, c’est d’ailleurs une plateforme idéale pour profiter de l’ensemble des jeux disponibles sur le Play Store. Sa puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive est présentée comme 25 % plus puissante par rapport à la configuration de l’ancien modèle pour une expérience encore plus agréable. Pour aller plus loin avec des graphismes toujours plus beaux, notez qu’il est également possible d’accéder au service cloud gaming GeForce Now, d’autant plus que son catalogue commence enfin à s’agrandir.

En ce qui concerne la vidéo et le son, on retrouve enfin les certifications Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son, avec également une amélioration de la définition jusqu’en 4K grâce à un nouvel algorithme plus poussé qu’auparavant, tout ça dans le but d’obtenir une meilleure qualité d’image, si et seulement si votre téléviseur est compatible avec ces formats d’affichage.

La Nvidia Shield TV (2019) tourne évidemment sous la dernière version d’Android TV et est alors compatible avec Google Assistant, mais aussi Amazon Alexa. Siri manque malheureusement à l’appel.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire le test complet de la Nvidia Shield TV (2019) dans nos colonnes.

