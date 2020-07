Le boîtier Nvidia Shield TV passe sous les 150 € grâce à ce code promo

La récente version de la Nvidia Shield TV est aujourd'hui une nouvelle fois en promotion. On la retrouve cette fois-ci à 147 euros via Acheter sur Google, au lieu de 159 euros habituellement.

À l’image du récent Xiaomi Mi TV Stick, les petits boitiers TV se démocratisent de plus en plus aujourd’hui. On trouve alors des formes plus ou moins similaires pour les brancher derrière notre téléviseur. S’il y en a bien un qui se démarque par sa forme, c’est la tubulaire Nvidia Shield TV. Ce petit stick cylindrique qui embarque Android TV est aujourd’hui en promotion.

En bref

La puissance élevée de la puce Tegra X1+ pour jouer

Le support de la 4K, HDR, Dolby Vision et même Dolby Atmos

Sans oublier la compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Lancée fin 2019 à 160 euros, la récente Nvidia Shield TV est aujourd’hui à 147 euros via Acheter sur Google grâce au code promo PROMOJUILLET8.

La Nvidia Shield TV a en effet un design plutôt atypique. Là où ses concurrents sont rectangulaires, Nvidia a fait le choix d’arborer une forme tubulaire. Dans ce format assez fin, on trouvera peu de connectiques : un port HDMI, Ethernet et microSD. Le port USB est absent, mais il est tout de même possible de brancher une manette en Bluetooth 5.0.

Nvidia oblige, ce stick TV est aussi rodé pour supporter tous les jeux du Play Store avec sa puce Tegra X1+ épaulée par 2 Go de mémoire vive. Elle est annoncée comme étant 25 % plus performante que la version précédente par la marque, de quoi apporter une expérience utilisateur encore plus fluide. Il est également possible de profiter du service cloud gaming GeForce Now, d’autant plus que son catalogue commence enfin à s’agrandir.

Nvidia a enfin décidé d’améliorer le côté vidéo et son pour cette version de la Nvidia Shield TV. Ce petit boitier est certifié Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour profiter de la meilleure expérience sonore possible. On remarque aussi une amélioration de la définition jusqu’en 4K pour obtenir une meilleure qualité d’image, sous réserve que votre téléviseur soit compatible.

Cette récente version de la Shield TV tourne naturellement sous la dernière version d’Android TV. On notera la présence de Google Assistant, mais aussi d’Alexa si vous voulez faire appel à votre assistant vocal depuis votre télé.

N’hésitez pas à consulter le test complet du Nvidia Shields TV.

