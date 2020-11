Nvidia Shield TV Pro : l’une des meilleures box TV du marché est en promo

La Nvidia Shield TV Pro, l'une des meilleures box TV du marché qui fait même office de console de jeux vidéo, bénéficie très rarement de promotions. Mais aujourd'hui, son prix baisse de 15 euros et passe ainsi de 219 à 204 euros sur Amazon et Rue du Commerce.

Lancée en 2019, la Nvidia Shield TV Pro est un boîtier multimédia Android TV qui tourne donc sous l’OS de Google. Sa fiche technique est tout à fait impressionnante : ses nombreuses compatibilités (4K HDR, Dolby Vision, etc.) et sa puce Tegra X1 puissante en font une des meilleures box TV sur le marché actuellement. Rarement en promotion, elle bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 15 euros sur son prix d’origine.

En bref

Compatible 4K, HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos

La puissance de la puce Tegra X1

Comme une vraie console de jeu vidéo

Habituellement proposée à 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est aujourd’hui disponible à 204 euros sur Amazon et Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

Si le modèle classique de la Nvidia Shield TV a adopté un design plus discret en forme de cylindra, la Nvidia Shield TV Pro a quant à elle conservé le design authentique de l’ancien modèle. Sa carrure plus massive lui permet entre autres de disposer d’une connectique plus fournie, avec un port HDMI, un port Ethernet et deux ports USB 3.0. Ces derniers pourront permettre de connecter des manettes de jeu, ou bien étendre l’espace de stockage avec un disque dur externe, surtout le stockage interne ne s’élève qu’à 16 Go.

Mais le principal intérêt de la Nvidia Shield TV Pro est de présenter une alternative aux box des opérateurs qui se révèlent parfois incomplètes : le boîtier multimédia de Nvidia intègre le système d’exploitation de Google, grâce auquel on trouvera toutes les fonctionnalités d’Android TV, avec les applications du Play Store comme les immanquables Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore MyCanal. Concrètement, la Shield TV Pro transformera votre TV en SmartTV. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que la compatibilité avec Google Assistant seront évidemment de la partie.

La puce Tegra X1, épaulée par 3 Go de mémoire vive, que l’on retrouve d’ailleurs dans la Nintendo Switch, lui permet d’être compatible avec la 4K HDR et d’upscaler les contenus de la TV jusqu’en Ultra HD. La compatibilité avec la norme vidéo Dolby Vision sera aussi assurée, de même que celle avec le Dolby Atmos. Veillez tout de même à disposer d’un téléviseur compatible avec ces certifications pour pouvoir en profiter pleinement.

Cette puce puissance autorise également la Nvidia Shield TV Pro à faire tourner des jeux 3D sans souci. Le boîtier sera donc une plateforme idéale pour profiter des jeux présents sur le Play Store. Notons aussi la compatibilité avec le service de cloud gaming GeForce Now, qui garantira l’accès à tous vos jeux provenant de boutiques comme Steam ou Epic. Bref, si vous ne détenez pas de console de jeux, la Nvidia Shield TV Pro sera une très bonne solution de remplacement.

